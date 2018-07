Pošlete ho do basy! "Kuřecí Trump" směřoval do Alcatrazu

Desetimetrové nafukovací kuře oblečené ve vězeňském mundúru připomínající prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa se v neděli plavilo po Sanfranciském zálivu. Za akcí stála stránka na webu GoFundMe. Chtěla tím vyjádřit nespokojenost s chováním Trumpa během jeho nedávných zahraničních návštěv včetně setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Informoval o tom server The Independent.

Nafukovací "kuřecí Trump" proplouval zálivem na lodi zvané Alcatraz Prison Transport. Právě po této trase totiž byli kdysi převáženi vězni do slavné ostrovní věznice Alcatraz s nejpřísnější ostrahou. Vězení bylo zrušeno v šedesátých letech minulého století.

"Send President Chicken Off To Jail" neboli "Pošlete kuřecího prezidenta do basy." Tak zní jméno stránky na crowdfundingovém webu GoFundMe, která celou akci zorganizovala. "Po takovémto týdnu, který svět zažil, chceme vidět Trumpa ve vězení," řekla hlavní organizátorka Anne Pruettová.

Pruettové a jejím společníkům se podařilo na zapůjčení lodi a zaplacení plavby "nafukovacího Trumpa" vybrat kolem 700 dolarů. Na stránce pak povzbudili ostatní, aby se na celé akci podíleli i bez přispění peněz. "Pokud nemůžete přispět penězi, budeme potřebovat vaše skandování na krajích u břehu. Chceme vám dát šanci promluvit ke 'kuřecímu prezidentovi'," uvedla Pruettová.

"Kuřecí Trump" už debutoval v San Franciscu minulý rok během pochodu na protest proti vysokým daním a v únoru si dokonce udělal výlet až k Bílému domu.

Podobný kousek také udělali ve Velké Británii, a sice během nedávné návštěvy amerického prezidenta. Ve formě nafukovacího balonu s rozčilenou mimikou a s mobilním telefonem v ruce létal nad Londýnem. Balon byl velký zhruba šest metrů a nesl jméno "Baby Trump" neboli "Dítě Trump".