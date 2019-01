Prestižní funkce? Do funkce šéfa Pentagonu se nikdo nehrne

Po náhlé prosincové demisi ministra obrany Jamese Mattise má Bílý dům potíže s hledáním nového šéfa Pentagonu. Napsal to americký zpravodajský server Politico. Nabídku už podle něj odmítli bývalý arizonský senátor Jon Kyl a penzionovaný generál Jack Keane.

Post, považovaný za prestižní, zatím dočasně zastává náměstek ministra Patrick Shanahan. I když prezident prohlásil, že Shanahan může být ve funkci dlouho, Bílý dům se okamžitě pustil do hledání Mattisova následníka. Zatím ale podle amerického serveru úspěch neměl.

Mattis funkci opustil na protest proti Trumpovu rozhodnutí stáhnout americké vojáky ze Sýrie. Prezidentův krok odradil i několik zřejmých kandidátů na ministerský post, z nichž někteří záměr vyklidit syrské bojiště veřejně kritizovali, upozorňuje Politico.

Generál Keane prezidentův záměr označil za strategickou chybu. "Bush vyhrál válku v Sýrii díky útoku. Obama přišel o mír předčasným stažením vojsk. Výsledkem byl Islámský stát," napsal na twitteru. "Prezident (Trump) zničil útočiště IS v Sýrii a pokud odejde, přijde o mír," uvedl Keane.

(1/1) Syria withdrawal a strategic mistake.

Bush won the war in Iraq w/ the Surge. Obama lost the peace by premature withdrawal. The result was ISIS. POTUS destroyed ISIS safe haven in Syria & will lose the peace by withdrawing.