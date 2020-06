Protesty v USA o víkendu pokračovaly. Byly převážně poklidné

Ve Washingtonu, New Yorku, Atlantě, San Francisku a dalších amerických městech ani v neděli odpoledne neutichly manifestace proti rasismu a policejní brutalitě, které spustila smrt černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu. Světová média hlásila poklidné pochody bez výraznějších konfrontací s policií, řada velkých měst v posledních dnech po ochladnutí atmosféry kolem protestů zrušila noční zákazy vycházení.

V neděli tak učinil mimo jiných starosta New Yorku Bill de Blasio. Ve městě se odpoledne konala shromáždění na různých místech, tisíce lidí se podle agentury AP vydaly na pochod napříč Manhattanem. Policie údajně v jistém momentě posunula rozmístěné zátarasy, aby lidé mohli hromadně skandovat i před místním hotelem patřícím do sítě nesoucí jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Protesty vyvolané Floydovou smrtí trvají ve Spojených státech už skoro dva týdny a podle pozorovatelů je nyní u organizátorů patrná snaha přetavit počáteční rozhořčení lidí ve stabilní úsilí o systémové změny. Víkendové akce nepřinesly zdaleka tolik vypjatých okamžiků jako ty z předchozího týdne a podle agentury Reuters bylo možné v mnoha případech mluvit o takřka slavnostní náladě.

Na některých místech lidé v neděli malovali slogany doprostřed ulic po vzoru iniciativy z Washingtonu, kde v pátek vznikl obří žlutý nápis, který podobně jako transparenty z demonstrací vzkazuje, že "na černošských životech záleží". Stejný vzkaz vytvářely desítky lidí v kalifornském Oaklandu, ve městě Raleigh v Severní Karolíně zase lidé velkým žlutým písmem na ulici napsali End Racism Now ("okamžitě konec rasismu").

Happening now in Oakland: People are painting Black Lives Matter down three city blocks near City Hall.



They’re at 15th and Broadway. Organized by @thehatchoak & Good Mother Gallery. Video by Assan Jethmal of Good Mother. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/W6sEpYN0JO