Provoz na letišti Newark u New Yorku ohrozily drony

Na letišti Newark u New Yorku muselo být pozdrženo přistání 43 letů, když se v nedalekém okolí objevily dva drony. Oznámil to Federální úřad pro letectví (FAA). Incident trval přes dvacet minut, devět letů bylo kvůli bezpilotním aparátům odkloněno.

Drony operovaly u menšího letiště Teterboro, které je od Newarku vzdáleno asi 22 kilometrů severovýchodním směrem. Newark je jedenácté nejrušnější letiště v USA a významná součást dopravního uzlu newyorské aglomerace. Drony letěly nad letištěm Teterboro ve výšce jednoho kilometru.

Na přelomu roku ochromily bezpilotní letouny londýnská letiště Gatwick a Heathrow. Zrušeny byly stovky letů, incident narušil cestovní plány desítek tisíc lidí. Letecká společnost easyJet, která je na letišti Gatwick největším operátorem, ohlásila ztrátu 15 milionů liber (434 miliony korun).

