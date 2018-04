Razie FBI v kanceláři Trumpova právníka. I kvůli pornoherečce

Americký prezident Donald Trump označil pondělní prohlídku kanceláře svého osobního právníka Michaela Cohena za ostudnou akci a hon na čarodějnice. Podle agentury AP rovněž prohlásil, že pátrání zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera ohledně údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA je "útokem na naši zemi".

Agenti FBI v pondělí prohledali Cohenovu kancelář a zabavili mu některé materiály. Podle Cohenova právního zástupce Stephena Ryana za prohlídkou zčásti stála žádost zvláštního vyšetřovatele Muellera. Podle listu The New York Times se zabavené materiály týkají mimo jiné výplaty peněz pornoherečce Stephanii Cliffordové, která tvrdí, že měla v minulosti s Trumpem intimní styk.

Trump byl v době údajné nevěry s Cliffordovou už rok ženatý s nynější manželkou Melanií. Cohen prý pár dnů před prezidentskými volbami v roce 2016 zaplatil herečce 130 tisíc dolarů (asi 2,7 milionu Kč), aby koupil její mlčení. Cohen trvá na tom, že Cliffordové vyplatil peníze z vlastních zdrojů. Trump jakýkoli vztah s Cliffordovou popírá a tvrdí, že o vyplacení peněz nevěděl.

Why was Trump lawyer Michael Cohen’s office raided by the FBI? https://t.co/Xu0nVK8r7m pic.twitter.com/0AnOhcD3hD