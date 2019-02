Reportérka z USA přišla s omluvou. Předtím pobouřila Poláky

Reportérka americké televize MSNBC Andrea Mitchellová se ve čtvrtek omluvila za svůj výrok, že Židé ve varšavském ghettu za druhé světové války povstali proti "polskému a nacistickému režimu". Tato novinářka zaměřená na zahraniční politiku vysvětlila, že se ve svém vstupu z polské metropole, kde se konala mezinárodní konference o Blízkém východě, přeřekla. Varšava ostře reaguje na to, když je Polákům přičítána spoluodpovědnost za zvěrstva spáchaná nacisty na Židech.

"Včera (ve středu) jsem se přeřekla, když jsem mluvila o povstání ve varšavském ghettu v roce 1943. Aby bylo jasné, polská vláda se nikdy nezapojila do těchto strašných věcí. Omlouvám se za tuto nešťastnou nepřesnost," uvedla Mitchellová na twitteru.

Její středeční výrok, že ve varšavském ghettu Židé měsíc "válčili proti polskému a nacistickému režimu" kritizovala ve čtvrtek polská ambasáda ve Washingtonu, omluvu od televize MSNBC žádal předseda Světového židovského kongresu Ronald Lauder i polští politici. "Němci bestiálně vraždili stejně Poláky, jak i Židy. Polští vojáci za druhé světové války každý den bojovali za svobodu a život všech národů," napsal na twitteru polský premiér Mateusz Morawiecki. Polský Institut národní paměti varoval, že pokud televize chybu neopraví, obrátí se na soud.

Povstání ve varšavském ghettu propuklo 19. dubna 1943. Stovky židovských mladíků a dívek se postavily se zbraní v ruce nacistům, kteří chtěli zahájit konečnou likvidaci ghetta a jeho zbývající obyvatele vyvézt do vyhlazovacího tábora Treblinka. Povstalci nepočítali s tím, že zvítězí, chtěli ale dokázat, že nejsou podřadnými lidmi, za které je režim v hitlerovském Německu měl. Nacisté akci prohlásili za ukončenou 16. května 1943.

Památce hrdinů povstání ve varšavském ghettu se ve čtvrtek poklonil izraelský premiér Benjamin Netanjahu se svým polským protějškem a s americkým viceprezidentem Mikem Pencem.

I misspoke on the show yesterday when I discussed the 1943 Warsaw Ghetto Uprising. To be clear, the Polish government was not involved in these horrific acts. I apologize for the unfortunate inaccuracy.