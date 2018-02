Romney kandiduje do Senátu, ve videu se otřel o Trumpa

Bývalý republikánský kandidát na amerického prezidenta Mitt Romney v pátek oznámil, že se bude ucházet o místo senátora za stát Utah, a neodpustil si přitom popíchnutí prezidenta Donalda Trumpa. Ve videu zveřejněném na Facebooku poznamenal, že Washington vysílá k imigrantům "poselství vyloučení".

Romney, který od volební porážky v roce 2012 do politického dění příliš nevstupoval, Trumpa několikrát v roce 2016 hlasitě kritizoval, píše zpravodajský web BBC. Po Trumpově vítězství se však bývalý guvernér státu Massachusetts neúspěšně ucházel o post ministra zahraničí v jeho administrativě. Nyní je favoritem na zisk křesla v Senátu po republikánovi Orrinu Hatchovi, který svůj post nebude obhajovat.

"Utah vítá legální přistěhovalce z celého světa," říká Romney v předvolebním spotu. "Washington jim vysílá poselství vyloučení," pokračuje klip.

Romneyho kandidaturu do senátu nadšeně přivítal jeho bývalý kandidát na viceprezidenta a nynější předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. "Tohle je skvělý den pro senát Spojených států. Naše strana a naše země je na tom vždy lépe, když se Mitt angažuje," uvedl.

Mitt Romney says he's running for a US Senate seat from Utah. The ex-Massachusetts governor is one of the GOP's most outspoken Trump critics. https://t.co/SPNTwDncNu pic.twitter.com/BhvFpNZ6JV