Rozpor mezi demokraty. K vyzyvateli Trumpa mají daleko

Demokratická strana má ke korunovaci vyzyvatele Donalda Trumpa v prezidentských volbách daleko. Takový je závěr amerických komentátorů po první kandidátské debatě, kterou strana uspořádala ve dvou etapách v Miami. Postavení dosavadního favorita na demokratickou nominaci Joea Bidena je podle agentury AP křehké a jeho soupeři se v debatách od sebe vzájemně nijak výrazně neodlišili.

Dvě dvouhodinové debaty, v nichž se prezentovalo 20 kandidátů, podle komentářů spíš potvrdily rozkol v řadách americké opozice, která pracně hledá cesty, jak Trumpovi zablokovat druhý mandát. Volby se budou konat příští rok v listopadu a dosavadní prezident se netají záměrem je s přehledem vyhrát.

Může umírněný Biden přilákat bělošské voliče z nižší společenské vrstvy, kteří ve volbách v roce 2016 demokraty opustili ve prospěch Trumpa? Nebo je lepší využít energie levicového křídla hlásajícího reformu kapitalismu a dalekosáhlé intervence do hospodářského systému USA? ptají se komentátoři. Převáží Bidenovy mnohaleté politické zkušenosti oproti nezkušenému Trumpovi, nebo demokraté potřebují čerstvé tváře typu kalifornské senátorky Kamaly Harrisové?

Hodnocení debat je většinou kritické. List The New York Times v komentáři napsal, že demokraté se posouvají doleva, odpuzují umírněné voliče a vystavují se nebezpečí, že jejich nominant nebude volitelný. Chtějí změnit systém zdravotního pojištění, s nímž je 70 procent Američanů spokojeno. Mluví o rozvrácené ekonomice sloužící bohatým, přičemž 71 procent Američanů považuje stav ekonomiky za dobrý. Populismem bojují proti populismu, což je předem prohraný zápas, soudí komentátor newyorského listu David Brooks.

"Kamala Harrisová bodovala, Joe Biden to přežil, ale nikdo v debatách neprokázal, že dokáže Trumpa porazit," shrnula výsledek prvního měření sil demokratických kandidátů komentátorka televize Fox News Liza Peeková. "Voliči mohou zvolit Bidena a vrátit se do průměrnosti Obamovy éry nebo můžou zvolit pokrokáře typu Elizabeth Warrenové či Bernieho Sanderse, kteří nenávidí úspěch a chtějí zničit americký sen. Z toho, co jsme viděli, Trumpa neporazí nikdo," shrnula hodnocení konzervativní televizní stanice.

List The Washington Post dnes seřadil proti sobě vítěze a poražené z první kandidátské debaty. Mezi vítěze zařadil prezidenta Trumpa. "Čekalo se, že debata bude z velké části o Trumpovi, ale kandidáti většinou bojovali mezi sebou," napsal list. Mezi poražené list zařadil bývalého prezidenta Baracka Obamu, vůči jehož politice mělo několik diskutujících demokratů výhrady. Hlavním poraženým je ale podle washingtonského listu, stejně jako podle zpravodajských serverů The Hill nebo RealClearPolitics, bývalý viceprezident Joe Biden.

Konzervativní časopis The Federalist na svém webu poukázal na radikalismus demokratů a napsal, že mezi jejich kandidáty nejsou žádní umírnění. "Lidem, kteří se ptají, zda mezi demokraty jsou centristé nebo umírnění, kteří by mohli oslovit nezávislé voliče a ohrozit Donalda Trumpa ve volbách 2020, první debata otázku zodpověděla: nejsou," uvedl dnes časopis.