Ruské strategické bombardéry létaly na Karibikem.

Ruské strategické bombardéry, které v minulých dnech přiletěly do Venezuely, vykonaly desetihodinový let nad Karibským mořem. V Moskvě to oznámilo ruské ministerstvo obrany. Dva bombardéry Tu-160, schopné nést jaderné zbraně, obří transportní letoun An-124 Ruslan a doprovodné letadlo Il-62 dorazily do Caracasu v pondělí.

Podle venezuelského ministerstva obrany se skupina ruských letadel ve Venezuele účastní společných manévrů. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při letu nad Karibským mořem ruské bombardéry doprovázely venezuelské stroje Su-30 a F-16 a společně "plnily letové úkoly".

"Let proběhl přísně v souladu s mezinárodními pravidly využívání vzdušného prostoru," citovala agentura TASS z informace ruského ministerstva.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí dnes s odvoláním na informace z Moskvy oznámila, že skupina ruských letadel bude ve Venezuele do pátku. Ruské ministerstvo obrany tuto informaci nepotvrdilo. Podle TASS ruské strategické bombardéry přiletěly do Venezuely už po třetí, předchozí návštěvy se uskutečnily v letech 2008 a 2013.