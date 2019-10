Senátoři žádají Trumpa zesílit boj proti vměšování do voleb v USA

Skupina amerických senátorů vyzvala prezidenta Donalda Trumpa, aby informoval veřejnost o snaze zahraničních vlád vměšovat se do amerických voleb. Výzvu obsahuje obsáhlá zpráva senátního výboru pro zpravodajské služby, na níž se podíleli zastupitelé obou parlamentních stran. Trump by měl podle zprávy zabránit, aby cizina zneužila sociální sítě k ovlivňování prezidentských voleb v USA v roce 2020.

Senátoři podle středeční informace agentury upozornili zejména na stále aktivnější kampaň ruské Agentury pro výzkum internetu (AII), kterou západní analytici označují za hlavní nástroj Moskvy pro šíření lživých zpráv a demagogické propagandy. Operace AII jsou údajně "daleko propracovanějším a strategičtěji založeným útokem na Spojené státy, než se dosud soudilo".

Ruská kampaň během minulých prezidentských voleb v roce 2016 podle senátní zprávy "otevřeně a téměř výhradně" podporovala Trumpa a poškozovala jeho volební sokyni Hillary Clintonovou. Jejím terčem se stali i Trumpovi republikánští oponenti Ted Cruz, Marco Rubio a Jeb Bush.

Ruská propaganda se podle senátorů zaměřuje na sociálně citlivé otázky, například rasové vztahy, migraci nebo prodej zbraní. Její intenzita se od voleb v roce 2016 ještě zvýšila. Na síti Instagram stoupla o 200 procent, na facebooku, twitteru a YouTube o polovinu.

"Informační kampaň Ruska proti USA nezačala ani neskončila volbami v roce 2016. Rusko se snaží přiživovat nedůvěru v naše demokratické instituce a rozdělovat Američany," komentoval zprávu šéf senátního výboru pro zpravodajské služby, republikán Richard Burr.

Trumpova vláda by měla veřejně posílit vědomí hrozby nepřátelských zásahů do voleb v roce 2020, napsali ve své zprávě senátoři. Vláda by podle nich měla vytvořit platformu pro odvrácení budoucích útoků a vytvořit meziodvětvovou expertní skupinu, která bude monitorovat zneužívání sociálních sítí.

Společnosti, které sítě spravují, by měly s vládními úřady spolupracovat a Kongres by měl vytvořit zákony, které by veřejnosti umožnily identifikovat původce politické reklamy, uvádějí senátoři.