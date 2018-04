Setkání Trumpa s Macronem nezklamalo. Došlo i na polibek

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho francouzského kolegy Emmanuela Macrona se díky jejich netradičním způsobům podávání rukou stalo pro novináře i veřejnost oblíbenou kratochvílí. Oba světoví vůdci nezklamali a před reportéry předvedli sérii rozšafností od dlouhého potřásání pravicemi přes ometání smítka z klopy obleku až po polibek a kamarádské poplácávání po zádech.

"Mám ho moc rád," prohlásil Trump na Macronovu adresu poté, co na úvod tiskové konference francouzský prezident po klasickém potřesení pravicí přešel na stisk rukou, který na twitteru lidé hodnotí jako začátečnickou verzi pozdravu pouličních kámošů. Macron ještě využil toho, že Trumpa pevně svírá, a amerického prezidenta si přitáhl k polibku.

Po odchodu z tiskové konference, kterému opět předcházelo plácnutí pravicemi, prezidenti odcházeli v objetí, Macron navíc svého kolegu opakovaně poplácával po rameni. Naopak při přijetí v Bílém domě se k důvěrnosti uchýlil Trump, když Macronovi se slovy, že tam má lupy, ometl klopu saka. "Nyní je perfektní," dodal Trump s tím, že Macron je jeho mimořádným přítelem.

Trump literally told the French President that he has dandruff and tried to wipe it off of him. pic.twitter.com/JXqI7I6LYL