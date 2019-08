Škola sklidila kritiku, opět otevřela případ hajlujících studentů

Střední škola Pacifica v Garden Grove na jihu Kalifornie znovu otevřela případ studentů, kteří byli zachyceni na nahrávce, jak zpívají nacistickou hymnu a hajlují. Jak jsme vás ve středu informovali, škola se snažila celou věc zamést pod koberec a ani se nevyjádřila k tomu, zda studenty nějak potrestala. Nyní se na nátlak rodičů a učitelů k případu znovu vrací. Informovaly o tom servery CBS News a The Guardian.

Na videu, které se podařilo získat serveru Daily Beast, je zachycena desítka studentů a školních reprezentantů ve vodním pólu, kteří vzdávají hold nacistické říši a jejím znakům. Nahrávka byla pořízena už v listopadu loňského roku, vedení školy se ale o ní dozvědělo až v březnu a podle učitelů, studentů i rodičů nezareagovalo adekvátně.

Vedení školy uvedlo, že se incident odehrál mimo školní kampus a situaci už vyřešilo. V úterý večer ale nastal zlom a případ se znovu otevřel. "Poškodili jsme celou naši školní komunitu," řekl ředitel školy Steve Osborn.

Omluva a znovuotevření případu však učitele příliš neuklidnily. "Učitelé nebyli o tom vůbec informováni. Vůbec jsme o tom nevěděli a cítíme se pobouřeni," prohlásila jedna z učitelek Ana Tourtellotteová, která se o nahrávce dozvěděla až potom, co se na internetu stala virální. "Myslím si, že by měli být suspendováni nebo vyloučeni, protože tohle rozhodně není v pořádku," komentovala chování svých kolegů studentka Amanda Marshallová.

Jedním z důvodu znovuotevření případu byly navíc nově objevené nahrávky, na nichž studenti, už na půdě školního kampusu, hajlují, pochodují s německou vlajkou a sami sebe oblékají do vlajky Konfederace.

"Tyhle nové informace, které vyplouvají na povrch každou minutou, vyžadují jednání, které vyřeší závažnost těchto výroků, aby k nenávistným projevům už nikdy nedošlo. Nebude to tolerováno," citoval ředitele Osborna The Guardian.

"Myslela jsem, že už to máme za sebou. Netušila jsem, že je to stále tak běžné téma, ale v poslední době to vídáme čím dál častěji. Je to děsivé," vyjádřila se k případu jedna z matek, Melissa Soeltzová. "Je to rasismus. Jsou to antisemitské, islamofobické, antiimigrantské a xenofobní projevy. V naší zemi to můžeme vidět stále znovu a znovu," řekl rabín Peter-Levi z Orange County.