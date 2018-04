Starbucks volal na černochy policii. Jen čekali na kamaráda

Obchodní řetězec kaváren Starbucks čelí nařčení z rasové diskriminace poté, co zaměstnanci v jedné prodejně zavolali policii na dva muže černé pleti. Ti chtěli v kavárně použít toaletu, ovšem nic si neobjednali. Když na výzvy zaměstnanců nechtěli odejít, vložili se do toho přivolaní policisté, kteří oba muže zatkli. Celá situace je zachycena na videonahrávce, která si rozšířila po sociálních sítích. Zprávu přinesl server The Guardian.

Zaměstnanci Starbucks žádali ve Filadelfii dva černochy, aby prodejnu opustili, jelikož chtěli jít na toaletu, ale zároveň si nic neobjednali, což je běžně proti pravidlům podobných zařízení.

Když muži odmítli, zavolali na ně zaměstnanci polici. Ta situaci vyřešila tak, že oba muže zatkla a odvedla. Celý incident zachytila videonahrávka, která koluje na Twitteru a vidělo ji už skoro deset milionů uživatelů.

Městský policejní komisař Richard Ross chování svých podřízených hájil. Zatčení bylo podle něj na místě, jelikož muži chtěl prodejnu jen využít k osobním potřebám.

Komisař, který je sám černé pleti, také zdůraznil, že policisté požádali muže třikrát, aby prodejnu opustili. Ti ale vždy odmítli, proto byli zatčeni, později ale hned propuštěni. "Policisté neudělali vůbec nic špatně," je přesvědčen komisař Ross.

Odvedli je v poutech

Na nahrávce je nicméně muž bílé pleti, který říká, že se s oběma muži měl v prodejně setkat a zatčení označil za směšné. Na sociálních sítích kolují rozporuplné názory. Některé stojí za firmou, která měla právo požadovat po mužích odchod, jelikož si nic neobjednali, jiné ale zase tvrdí, že jde o rasovou diskriminaci.

"Policie byla přivolána, protože tito muži si nic neobjednali. Čekali na svého kamaráda, než dorazí. Když přišel, byli už odvedeni v poutech. Za nic. Ostatní bílí lidé se diví, proč se tohle nikdy nestalo nám, když děláváme stejnou věc," napsala ke svému zveřejněnému videu uživatelka Melissa DePinová.

@Starbucks The police were called because these men hadn't ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it's never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci