Střelba na festivalu česneku. Zemřeli čtyři lidé včetně střelce

Při nedělní střelbě na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy přišli o život čtyři lidé a dalších 15 utrpělo zranění. Deníku The New York Times a agentuře AP to řekl tamní radní Dion Bracco. Mezi mrtvými je i střelec, kterého policisté na místě zabili. Místní policejní velitel nevylučuje, že pachatel měl komplice.

První výstřely zřejmě v areálu "festivalu česneku" v Gilroy padly kolem 17.30 místního času (02.30 SELČ). "Na místě střelby v kalifornském Gilroy jsou policisté. Mám zprávy, že střelec stále nebyl zadržen. Buďte opatrní a zůstaňte v bezpečí," napsal zhruba o dvě a půl hodiny později na twitter americký prezident Donald Trump. Policie ani po více než třech hodinách nepovažovala nebezpečí za zažehnané.

