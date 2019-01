Střelba v bowlingovém centru: tři mrtví a čtyři zranění

Tři mrtvé a čtyři zraněné si vyžádala noční střelba v bowlingovém centru v jihokalifornském městě Torrance nedaleko Los Angeles. Oznámila to podle agentury AP policie.

Incidentu, který se odehrál v noci na sobotu místního času (dopoledne SEČ), podle svědků předcházela rvačka. Jesus Perez, který byl střelbě přítomen, řekl portálu MSN, že se s ostatními utíkal schovat do baru. Zhruba 15 minut po střelbě vyvedla návštěvníky střediska z areálu ostraha.

Perez uvedl, že slyšel o dvou postřelených. Policie později ale uvedla, že zabiti byli tři muži a další čtyři zraněni. Dva ze zraněných byli převezeni do nemocnice, jejich stav ale znám není, zbývající dva pak ošetření vyhledali sami.

At least three dead, four injured after a shooting at a bowling alley in Southern California, police say https://t.co/YURdspv2LP pic.twitter.com/2q7U9JNUpV