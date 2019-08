Střelec z Ohia? Byl milý a vždy dobře naladěný, tvrdí sousedé

Mladík, který v noci na neděli před barem v Daytonu v americkém státě Ohio zastřelil devět lidí, byl milý a vždy dobře naladěný a nikdy s ním nebyly problém. Tvrdí to o něm podle agentury AP jeden z místních obyvatel čtvrti v Bellbrooku na okraji Daytonu, kde střelec žil. Útočníka na místě masakru zabila policie.

Čtyřiadvacetiletý Connor Betts, který během necelé minuty postřílel devět lidí včetně své sestry, byl podle Mikea Kerna vždy přátelský a šťastný. Zajímal se o současné dění i o kulturu a nikdy nemluvil o násilí. Občas zašel do místního baru v Bellbrooku a dal si jedno či dvě piva, uvedl Kern, který Bettse označil za "nejmilejšího mladíka, jakého si dovedete představit".

Andy Baker, barman z Bellbrooku, řekl, že Betts byl u něj minulé pondělí a "zdál se být v pohodě". Když se Baker dozvěděl, že Betts zavraždil devět lidí, pomyslel si: "To není vůbec možné, že to byl on."

Motiv Bettsova činu není znám, stejně jako se zatím neví, proč několik hodin před ním v obchodním domě v texaském El Pasu střílel jednadvacetiletý Patrick Crusius. Ten je nyní ve vazbě, hrozí mu trest smrti a prokuratura zvažuje i obvinění ze zločinu z nenávisti. Předmětem vyšetřování je u něj i rasový či protiimigrantský motiv: El Paso leží na hranici s Mexikem a mezi 20 mrtvými po střelbě je i sedm Mexičanů.

Kvůli dvěma víkendových útokům budou až do čtvrtka v USA vlajky na půl žerdi na Bílém domě i na dalších federálních budovách, oznámil v neděli na twitteru prezident Donald Trump.