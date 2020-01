Tři roky Trumpovy éry v USA: tweetová mánie i nevyzpytatelná politika

Jsou tomu přesně tři roky, kdy Donald Trump nastoupil do prezidentského úřadu. Nikdo v tu chvíli nevěděl, co od nového amerického prezidenta čekat, protože Trump se nikdy nechoval podle zavedených pravidel. Za tři roky v úřadu předpovědím dostál. Trumpova politika je nepředvídatelná a za dobu svého úřadování nastřádal spoustu skandálů, ale zasloužil se i o kroky, které mu zvedly popularitu. I proto velmi záhy po svém nastoupení do funkce oznámil záměr se účastnit dalších prezidentských voleb konaných tento rok.

Prezidentskou kampaň Trump vyhrál se sloganem "Make America great again" (Udělejme Ameriku znovu velkou) a motto se snažil hned od začátku naplnit v rámci zahraniční politiky USA. Jednou z prvních věcí, které v úřadu udělal, bylo uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Již tímto prohlášením rozvířil vody světové politiky a z celého světa se ozývaly bouřlivé reakce. Jeruzalém si jako hlavní město nárokuje jak Izrael, tak Palestina. Přesun americké ambasády do Jeruzaléma znamená jasný příklon americké administrativy k Izraeli, což se nelíbí většině muslimských zemí. Tímto kontroverzním krokem Trump znovu oddálil řešením izraelsko-palestinského konfliktu, což pobouřilo nejen arabské země, ale i papeže Františka, který Trumpa také kritizoval.

Zahraniční politika byla pro Trumpa během uplynulých tří let prioritou. Dokazuje to i snahou o zlepšení vztahů se Severní Korejí. První setkání mezi Donaldem Trumpem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem proběhlo v červnu 2018. Společný summit byl označován za historický úspěch. Oba představitelé se setkali ještě dvakrát. Naposledy v červnu 2019, kdy se státníci potkali v demilitarizované zóně na hranici Jižní a Severní Koreje. Prezident Trump se poté stal prvním prezidentem USA, který se nacházel na území KLDR. Na první pohled by se mohlo zdát, že historická setkání vstoupí do učebnic dějepisu, ale poslední červnová schůzka nepřinesla žádnou změnu v dosavadních vztazích. Jaderný program KLDR, který USA kritizuje a Severní Korea se ho nechce vzdát, znovu zasadil klín do vzájemných vztahů. Rozhovory o jaderném odzbrojení KLDR jsou v současnosti na mrtvém bodě a vzájemné vztahy jsou znovu na bodu mrazu.

Tweetový magnát

Donald Trump by se dal považovat za mistra digitální diplomacie. K oznámení těch nejdůležitějších oficiálních zpráv i svých politických názorů využívá svůj twitterový účet. Počet tweetů, které Donald Trump dává na sociální síť, je naprosto ohromující. Za první rok úřadování na svůj profil přidal 2603 příspěvků. Teď se počet přidaných tweetů skoro zdvojnásobil a v průměru to vychází na patnáct tweetů za den. Bílý dům dokonce ohlásil, že všechny Trumpovy tweety se mají považovat za oficiální prohlášení prezidenta Spojených států. Přesto Trumpův twitter nelze brát příliš vážně, když prezident Spojených států přidává příspěvek sebe sama jako karikaturu Rockyho III.

Domácí politika je za Trumpovy éry spojena především s bojem proti migraci. Díky ostré imigrační politice získal během prezidentské kampaně mnohé voliče, kterým slíbil, že na hranicích USA a Mexika postaví zeď, a tím omezí počet migrantů mířících do USA. Trump zatím financování zdi neprosadil v Kongresu, a proto má šanci až v příštím volebním období.

Kritika Trumpa

V prezidentově domovině však ho spíše provázejí problémy: 21. ledna ho čeká po třech letech ve funkci impeachment. Trump čelí obvinění za telefonát s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle médií Trump na Zelenského naléhal, aby dal vyšetřovat Huntera Bidena, který je synem demokratického kandidáta Joea Bidena, favorita příštích prezidentských voleb. Donald Trump bude teprve třetím prezidentem Spojených států, který bude ústavní žalobě čelit. O možném odstoupení Trumpa z funkce rozhodnou v příštích týdnech senátoři. Podle předpokladů Senát prezidenta Trumpa osvobodí, díky tomu, že v Senátu mají republikáni většinu.

Trump je znám svým chladným vztahem k americkým médiím. Jedinou televizní stanicí, kterou uznává, je konzervativní Fox News. Jedním z nejhorlivějším kritiků Donalda Trumpa je vlivný newyorský žurnalista Michael Wolff. V roce 2018 vydal knihu nazvanou Oheň a hněv, kde popisuje zákulisí Trumpovy Oválné pracovny v Bílém domě. Novinář v knize, které se vydalo několik milionů kusů a dostala se i na české pulty, rozebírá jednotlivé aféry prezidentských začátků Donalda Trumpa. Bílý dům se pokusil o zastavení publikace knihy, což se mu ale nepodařilo. Přesto Trump argumentuje, že jde o "snůšku" lží.

Trump v posledních letech na svou hlavu strhl i vlnu vtipných příspěvků. Amerického prezidenta parodovala řada známých herců od Meryl Streepové až po Johnnyho Deppa. V jednom z nejznámějších skečů ho ztvárnil hollywoodský herec Alec Baldwin, který se parodováním Donalda Trumpa zabývá již dlouho.

Po třech letech ve funkci Trumpovi hrozí největší skandál v podobě impeachmentu. Avšak za ty tři roky strávené ve funkci je všem jasné, že USA zatím žádného podobného prezidenta neměly. A je jen otázkou, jestli vyhraje další volby.