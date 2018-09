Tropická bouře bičuje jižní pobřeží USA. Tisíce lidí bez elektřiny

V amerických státech Louisiana a Mississippi byl vyhlášen mimořádný stav kvůli tropické bouři Gordon, která zasáhla jižní pobřeží Spojených států. Tisíce lidí jsou bez elektřiny. Národní středisko pro hurikány (NHC) varovalo před vysokými vlnami na pobřeží, které by mohly být "životu nebezpečné". Informoval o tom zpravodajský server BBC News.

Z Floridy je hlášeno úmrtí, které podle agentury AP může mít na svědomí právě bouře Gordon, která se zformovala v pondělí u souostroví Florida Keys. Ve městě Pensacola spadl strom na obytný přívěs a zabil dítě.

Mississippi and Louisiana declared states of emergency ahead of Tropical Storm Gordon, which is expected to turn into a hurricane. New Orleans’ mayor called for a voluntary evacuation in parts of the city not protected by levees. pic.twitter.com/RF3LvRdEve

V úterý kolem 22 hodin místního času (v dnešní 4.00 SELČ) udeřila bouře provázená vichrem o rychlosti 110 kilometrů za hodinu na americké pobřeží v oblasti hranice mezi státy Alabama a Mississippi. Během úterý Gordon nabíral na intenzitě, nakonec ale nedosáhl síly hurikánu.

"S postupem bouře dále do vnitrozemí se očekává její rychlé slábnutí. V průběhu dne by se měla změnit v tlakovou níž," uvedlo Národní středisko pro hurikány.

Agentura AP sdělila, že přerušením dodávek elektřiny bylo postiženo více než 27 tisíc zákazníků, převážně v pobřežních oblastech státu Alabama a v jihovýchodní části státu Mississippi.

Ropné a plynárenské firmy kvůli bouři v Mexickém zálivu preventivně evakuovaly více než 50 plošin a pozastavily produkci.

Starostka New Orleansu LaToya Cantrellová zdůraznila, že prioritou města je zajistit bezpečí jeho obyvatel. Město New Orleans ve státě Louisiana bylo v roce 2005 zdevastováno katastrofálním hurikánem Katrina, který připravil o život takřka 1900 lidí, z toho přes 1500 v Louisianě.

Storm surge slams Dauphin Island, Alabama as Tropical Storm Gordon bears down on the Gulf Coast.



Gordon is only about 30 miles always from Dauphin Island. Gusts up to 50 mph have already been reported in some spots. https://t.co/Ct9DWWOUFt pic.twitter.com/p7pFlB4udl