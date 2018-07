Trump oponuje Putinovi. Rusku nechce vyjít vstříc

Americký prezident Donald Trump nesouhlasí s návrhem svého ruského protějšku Vladimira Putina, aby ruští vyšetřovatelé mohli vyslechnout několik amerických občanů včetně někdejšího amerického velvyslance v Moskvě Michaela McFaula. Oznámil to ve čtvrtek Bílý dům, který přitom ještě ve středu tvrdil, že Trump o požadavku Kremlu přemýšlí. Putin na summitu prohlásil, že by Rusko souhlasilo s přítomností amerických vyšetřovatelů u výslechu 12 ruských agentů, které Washington obvinil z útoku na server americké Demokratické strany. Přítomnost Američanů u výslechu ale podmínil stejným opatřením pro ruské vyšetřovatele zajímající se o Američany.

USA obvinily zmíněnou skupinu ruských zpravodajců před týdnem v pátek, tedy těsně před pondělním summitem Trumpa s Putinem. Na summitu Putin prohlásil, že ruská prokuratura může agenty vyslechnout a že je dokonce možná i přítomnost Američanů u výslechu, pokud USA budou souhlasit s recipročním krokem.

V úterý ruská prokuratura vydala seznam někdejších amerických činitelů a dalších amerických občanů, které chce kvůli zločinům proti Ruské federaci vyslechnout. Na seznamu je i McFaul, který patří k hlasitým kritikům ruských poměrů.

Putinův návrh původně Trump označil za úžasnou nabídku, američtí zákonodárci o takové možnosti hovořili značně kriticky. Také ministerstvo zahraničí zmíněné řešení výslechů podle USA Today považuje za absolutně absurdní.

Pro Trumpa je to další v řadě nepříjemností, které musí po summitu vysvětlovat. S nejtvrdší kritikou se v USA setkalo jeho prohlášení, které učinil na tiskové konferenci s Putinem, že nevidí důvod, proč by se Rusko do prezidentských voleb v roce 2016 vměšovalo. Po návratu do USA ale uvedl, že se přeřekl a že ve skutečnosti chtěl říct, že Rusko do voleb zasahovalo.

Americký finančník obětí spiknutí

Rusko k Američanům, o které se zajímá, uvedlo, že to souvisí s případem britského finančníka narozeného v USA Billa Browdera, někdejšího šéfa nejúspěšnějšího investičního fondu v Rusku Hermitage Capital. V červenci 2013 ho moskevský soud v nepřítomnosti odsoudil na devět let za daňové úniky, Browder ale tvrdí, že se stal obětí korupčního spiknutí.

Browder si předtím z Londýna najal ruského právníka Sergeje Magnitského. Ten podvod zjistil a obvinil ruské policejní a justiční pracovníky z rozsáhlých defraudací. Krátce poté byl zatčen za údajné daňové úniky a v roce 2009 za nevyjasněných okolností zemřel v moskevské vazební věznici.

Browder následně vedl kampaň namířenou proti těm, kteří se na Magnitského smrti podíleli. Nakonec docílil toho, že americký Kongres za tehdejší prezidenta Baracka Obamy schválil zákon, který zakazuje vstup do země těm ruským představitelům, kteří jsou podle USA zapleteni do porušování lidských práv a mohli se nějakým způsobem podílet na právníkově smrti.

I am not an "associate" of Bill Browder. I am the former US ambassador to Russia. Putin is seeking to arrest a former Ambassador. Please understand how outrageous this act is, discussed no less between our two presidents https://t.co/A1pPQZr9dJ