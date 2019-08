Trump otáčí: zpřísnění pravidel držení zbraní asi nehrozí

Po útocích střelců v Texasu a Ohiu naznačovala vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa ochotu podpořit zpřísnění pravidel držení střelných zbraní, šéf Bílého domu ale nyní podle médií podobně jako v minulosti mění přístup. Obrat v rétorice přišel po úterním dlouhém telefonátu s šéfem Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která bojuje proti zavedení nových kontrol, píše deník The New York Times.

Novou kapitolu dlouholeté debaty o zbraních ve Spojených státech přinesly útoky střelců ze 3. a 4. srpna. V texaském El Pasu a v Daytonu ve státě Ohio kvůli nim zahynulo 31 lidí. Trump následně na twitteru vyzval republikánské i demokratické zákonodárce, aby společně usilovali o zavedení "silných prověrek" při nákupu zbraní. Ochotu prosazovat zpřísnění pravidel následně projevil i před novináři.

Prezidentova nejnovější vyjádření ale svědčí o tom, že se od podpory hlubších systémových změn odklání. Ačkoli ve středu stále hovořil o uzavírání "mezer" v zákonech, v posledních dnech opět zdůrazňuje, že časté útoky střelců souvisí spíše s duševním zdravím pachatelů.

"Aktuálně máme velmi, velmi silné bezpečnostní prověrky, ale máme určitá chybějící místa a místa, která neuzavírají celý kruh," řekl Trump novinářům v úterý. "Musím vám říct, že to je mentální problém," dodal. Agentura AP podotýká, že federální zákony v USA vyžadují prověrky pouze při nákupu zbraní ve specializovaných licencovaných prodejnách.

Podpora před zvolením

Podle amerických médií kopírují poslední Trumpova vyjádření argumentaci lobbistické skupiny NRA, která 30 miliony dolarů (skoro 700 milionů korun) podpořila jeho kampaň před zvolením v roce 2016. NYT napsal, že prezident v úterý nejméně 30 minut telefonicky hovořil s šéfem NRA Waynem LaPierrem, přičemž "telefonát skončil podle představ pana LaPierra".

"Potvrzoval svůj postoj, že bezpečnostní prověrky už máme a že už nehodlá ve věci mlžit. Nechce se tomu věnovat," shrnula Trumpova slova v rozhovoru s magazínem The Atlantic nejmenovaná osoba obeznámená s obsahem rozhovoru. Podle informací NYT prezident vzkázal, že se chce místo toho zaměřit na "duševní zdraví a přístup k trestním rejstříkům mladistvých".

Deník The Guardian připomíná, že přístup amerického prezidenta k tématu kontroly zbraní se podobně vyvíjel i po loňské střelbě na střední škole ve floridském Parklandu, kde přišlo o život 17 lidí. Bezprostředně po útoku Trump rovněž hovořil o změnách systému kontrol, ale "za odporu NRA a republikánů se od záležitosti distancoval".

Průzkumy veřejného mínění přitom dlouhodobě svědčí o většinové podpoře obyvatel USA pro přísnější pravidla týkající se držení zbraní. Sněmovna reprezentantů, kterou od ledna ovládají demokraté, letos v tomto směru učinila významné kroky poprvé za 25 let. První ze dvou schválených zákonů by zavedl povinné prověrky i při nákupu zbraní na přehlídkách a na internetu, ten druhý by prodloužil čekací období v případech, kdy potenciální zákazník kontrolou neprojde okamžitě. Senát, kde mají většinu republikáni, se zatím debatě o přísnějších regulacích spíše vyhýbal.