Trump pověřil svého poradce pozváním Putina do Washingtonu

Americký prezident Donald Trump požádal svého poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, aby pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na podzim do Washingtonu. O návštěvě se již jedná. Uvedla to dnes mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová na Twitteru.

Možné datum Putinovy návštěvy Bílý dům neupřesnil, odmítl i sdělit případné další podrobnosti, poznamenala agentura TASS.

Trump se s Putinem setkal v pondělí v Helsinkách. I přes kritiku zákonodárců a médií trvá na tom, že pondělní summit byl velký úspěch. Uvedl také, že se již těší na druhou schůzku s ruským prezidentem.

K první oficiální schůzce Trumpa s Putinem dnes list The Washington Post napsal, že američtí vládní činitelé se stále marně snaží zjistit, co šéf Bílého domu vlastně v Helsinkách dohodl. To podle deníku dokládá i fakt, že mluvčí ministerstva obrany USA nejsou schopni odpovědět na dotazy novinářů, jaký dopad může schůzka mít na americkou armádu.

Kvůli nejasnostem o obsahu schůzky dokonce několik demokratických zákonodárců navrhlo, aby Kongres pozval na jednání tlumočnici, která Trumpovi při setkání s Putinem mezi čtyřma očima překládala.

Sám Trump dnes na Twitteru média obvinil z vyvolávání války. "Prolhaná média zoufale usilují o konfrontaci s Ruskem, dokonce takovou, která může vést k válce. Činí bezohledný nátlak a nenávidí skutečnost, že pravděpodobně budu mít dobré vztahy s Putinem," napsal.