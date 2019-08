Trump před voliči hájil svou ekonomickou a obchodní politiku

Donald Trump při čtvrtečním setkání s voliči hájil svůj přístup k americké ekonomice a k obchodní válce s Čínou. Americký prezident hovořil na shromáždění v Manchesteru ve státě New Hampshire, který před lety sehrál klíčovou roli pro získání jeho republikánské nominace před prezidentskými volbami v roce 2016. Důležitou roli by mohl sehrát i pro šanci na Trumpovo znovuzvolení v roce 2020.

Trump uvedl, že jeho taktika vyvíjení obchodního tlaku na Čínu zabírá, přestože obě strany mají daleko k dohodě před obnovením rozhovorů naplánovaných na září. Tvrdil, že devalvace jüanu časem Číně "ošklivě ublíží" a donutí ji k ústupkům. Peking stojí o dohodu s USA, protože nynější stav ho stojí miliony pracovních míst. "Chystají se dohodnout," prohlásil prezident a dodal, že USA nemají potřebu spěchat.

"Spojené státy mají teď nejžhavější ekonomiku na světě," tvrdil prezident. Agentura v této souvislosti připomněla, že některé výnosy americké státní pokladny dosáhly rekordního minima a že se akciový trh v posledních dnech potýká s obavami z recese, což podkopalo Trumpovo tvrzení, že ekonomiku vzkřísil.

Šéf Bílého domu prohlásil, že kdyby v roce 2016 volby nevyhrál, americké burzy by se zhroutily. Zároveň varoval, že "penzijní účty Američanů by šly ke dnu" v případě jeho porážky ve volbách v roce 2020. "Nemáte jinou možnost, než mě volit!" prohlásil Trump. Své stoupence nabádal, aby pro něj hlasovali, i kdyby ho nesnášeli. "Ať už mě miluješ, nebo nenávidíš, musíš pro mě hlasovat," zdůraznil.

Shromáždění ve státě New Hampshire bylo první veřejnou akcí prezidenta po nedávných masových vraždách v Ohiu a Texasu, které připravily o život víc než třicet lidí. Receptem na omezení podobných incidentů je podle Trumpa budování nových ústavů pro mentálně postižené. "Není to pistole sama, která stiskne spoušť, je to člověk, který ji drží v ruce," hájil šéf Bílého domu ústavní právo Američanů držet zbraně.

"Odstraníme psychicky vyšinuté a nebezpečné lidi z ulic, abychom se jich nemuseli tolik bát. Už takové (psychiatrické) ústavy nemáme, a o lidi není dostatečně postaráno. Jsou vážně nemocní a chodí po ulicích," konstatoval Trump.