Trump: Špiní to USA! Zastavte šetření ruského vlivu na volby

Americký prezident Donald Trump na twitteru vyzval ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, aby bezodkladně zastavil pátrání po ruském vlivu na americké prezidentské volby vedené zvláštním vyšetřovatelem FBI Robertem Muellerem. Trump to napsal v jednom ze svých ranních tweetů.

"Je to příšerná situace a Sessions by měl tento zmanipulovaný hon na čarodějnice okamžitě zastavit, aby to naši zemi dál nešpinilo," napsal prezident. Mueller, bývalý šéf americké kriminální ústředny FBI z let 2001 až 2013, podle něj chce kolem svého vyšetřování vzbudit iluzi objektivity a je v "totálním" střetu zájmů.

Prezident v tweetu vyčetl Muellerovi, že členem jeho týmu býval agent Peter Strzok, usvědčený ze zaujatosti vůči Trumpovi. Za Strzokovým odchodem z Muellerovy skupiny totiž stálo zveřejnění textových zpráv, které si před předloňskými volbami vyměňoval se svou milenkou, advokátkou FBI Lisou Pageovou. Psal v nich o potřebě zabránit Trumpovu vítězství.

Strzok chtěl zabránit zvolení prezidenta a nikdy být do vyšetřování ruského vlivu zapojen neměl, stojí v Trumpově tweetu. "Mueller takové hochy chrání," napsal.

Trump, který Muellerovo vyšetřování v posledních dnech kritizuje stále ostřeji, před týdnem debatu o zasahování Ruska do amerických voleb označil za "velký podvod". Sessionse, který Trumpa vehementně podporoval od samého začátku jeho prezidentské kampaně, šéf Bílého domu čím dál víc napadá a veřejně vyjadřuje lítost nad tím, že ho do své vlády povolal.

Sám Trump Muellera podle většiny právních expertů z vyšetřování ruského vlivu na volby odvolat nemůže. Nemůže to de facto udělat ani Sessions, jehož k tomu prezident tak energicky vyzývá. Ministr spravedlnosti už loni v březnu prohlásil, že se vzdává dohledu nad činností Muellerova týmu vzhledem k možnému střetu zájmů. Nevypovídal totiž v parlamentu pravdivě o podrobnostech svých kontaktů s ruskými diplomaty.

Dohled nad vyšetřováním tak převzal Sessionsův náměstek Rod Rosenstein. Právě jeho by Trump mohl k odvolání Muellera vyzvat. Pokud by Rosenstein odmítl vyhovět a místo toho sám rezignoval, může Trump po Sessionsově odvolání jmenovat úřadujícího ministra spravedlnosti, který prezidentův pokyn splní a Muellera odvolá.

Cesta k Muellerově odvolání je pro Trumpa podle amerických komentátorů o to složitější, že jakýkoli mocenský zásah do vyšetřování FBI by poslanci, demokraté i republikáni, vnímali jako krajně nežádoucí precedens. Uvažovali by v takovém případě o ústavní žalobě, která by mohla Trumpa připravit o prezidentský úřad.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!