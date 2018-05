Trump zná čas i místo schůzky s Kimem. V Praze to nebude

Americký prezident Donald Trump a vůdce Severní Koreje Kim Čong-un se sejdou 12. června v Singapuru. Trump to ve středu oznámil na svém twitterovém účtu. V dubnu se v médiích spekulovalo o několika místech, kde by se oba lídři mohli sejít, mimo jiné také o Praze.

"Oba se pokusíme učinit (z té schůzky) výjimečnou chvíli pro světový mír," napsal šéf Bílého domu.

Podle dřívějších prohlášení se měl summit uskutečnit koncem května či počátkem června. Jako o možných místech setkání se hovořilo o několika asijských městech, o demilitarizované zóně na hranicích KLDR a Jižní Koreje, ale také o Oslu, Helsinkách, Stockholmu, Ženevě, Varšavě či Praze.

Trump už dříve vyloučil, že by se summit mohl konat na pomezí mezi oběma korejskými státy, kde se nedávno setkal Kim Čong-un s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Média jako pravděpodobné místo konání schůzky naposledy nejčastěji uváděla právě Singapur.

Trump od vrcholného jednání očekává zajištění míru na Korejském poloostrově zbaveném jaderných zbraní.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!