Trumpovi nechce napřesrok dát hlas 52 procent voličů

V prezidentských volbách v roce 2020 by většina Američanů rozhodně hlasovala pro někoho jiného, než pro dosavadní hlavu státu Donalda Trumpa. O průzkumu veřejného mínění, provedeného těsně před úterním prezidentovým projevem o stavu unie, informoval zpravodajský server Politico.

Přesvědčení, že dají hlas někomu jinému, v průzkumu vyjádřilo 52 procent dotázaných. Dalších šest procent by proti stávající hlavě státu hlasovalo pravděpodobně. Naopak pro Trumpa by rozhodně hlasovalo 26 procent Američanů a deset procent by mu odevzdalo hlas nejspíš.

S politikou prezidenta podle průzkumu souhlasí 41 procent účastníků průzkumu, což odpovídá dlouhodobému trendu. V době krize kolem financování vládních úřadů poklesla Trumpova popularita počátkem roku na 34 procent.

Průzkum potvrdil diametrálně odlišné názory republikánských a demokratických voličů. Zatímco mezi republikány má Trump dvaaosmdesátiprocentní podporu, 88 procent voličů Demokratické strany s politikou prezidenta nesouhlasí.

Pokud jde o obsah prezidentova očekávaného poselství, pak předpokládaný důraz na stavbu hraniční zdi není podle průzkumu pro občany prioritou. Nejvíce informací chtějí Američané slyšet o zlepšení systému zdravotní péče a výkonu ekonomiky. Zeď za nedůležitou považuje téměř polovina dotázaných, uvádí Politico.