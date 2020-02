Trumpovi odpadl protikandidát, sokem ale zůstane i nadále

Bývalý kongresman Joe Walsh, který se proti prezidentovi Donaldu Trumpovi ucházel o prezidentskou nominaci republikánů, svou kampaň ukončil. Oznámil to v pořadu New Day televize CNN, kde řekl, že Trumpa sice nedokáže zastavit ve stranických primárkách, učiní ale vše pro to, aby v listopadu zabránil jeho znovuzvolení do Bílého domu.

"Končím kampaň, ale náš boj proti Trumpově kultu teprve začíná," napsal na twitteru Walsh, který prezidenta a jeho příznivce kritizuje. "Není to strana. Je to kult. Nemůže být poražen v republikánských primárkách, tak už není důvod, abych se jich já, nebo jakýkoli jiný uchazeč, účastnil," řekl v rozhovoru se CNN.

Walshova kandidatura proti Trumpovi byla považována za symbolickou, neboť republikánský šéf Bílého domu má v nominačním procesu strany neotřesitelnou pozici. To prokázaly i pondělní stranická shromáždění republikánů v Iowě, kde se pro Trumpa vyslovilo 97,1 procenta straníků, čímž si podle portálu The Green Papers zajistil 39 ze 40 republikánských delegátů. Zbývajícího delegáta získal někdejší guvernér státu Massachusetts Bill Weld, který obdržel 1,3 procenta hlasů. Walshe v pondělí podpořilo 1,1 procenta straníků.

I’m suspending my campaign, but our fight against the Cult of Trump is just getting started. I’m committed to doing everything I can to defeat Trump and his enablers this November. I can’t do it alone. Join me at https://t.co/d40HA9h2Kz.