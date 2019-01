Trumpův exprávník Cohen bude vypovídat u Kongresu

Bývalý osobní právník amerického prezidenta Donalda Trumpa Michael Cohen souhlasil, že bude veřejně vypovídat ve výboru Sněmovny reprezentantů USA. Informovala o tom agentura AP. Slyšení se má uskutečnit 7. února. Cohen byl loni v prosinci v souvislosti s prací pro prezidenta odsouzen na tři roky do vězení.

"Těším se, že se mi dostane té výsady a budu mít možnost vylíčit plně a důvěryhodně události, které se staly," uvedl Cohen v dopise zaslaném výboru pro dohled nad činností sněmovny a vládní reformu, kterému předsedá kongresman z Demokratické strany Elijah Cummings. Pozvání prý přijal Cohen proto, aby poskytl americkému lidu odpovědi na jeho otázky.

Cohena v prosinci poslal newyorský soud nepodmíněně na tři roky do vězení za to, že během prezidentské volební kampaně zaplatil za mlčení dvěma ženám, které tvrdily, že měly s Trumpem poměr. Podle soudu šlo o porušení pravidel pro financování volební kampaně. Trump románky s ženami popírá a platby za mlčení považuje za Cohenovy soukromé transakce, za které nese odpovědnost jeho bývalý právník.

Cohen byl odsouzen také ke dvěma měsícům vězení za to, že lhal americkým poslancům při slyšení o realitním záměru Donalda Trumpa v Moskvě. Cohen v Kongresu tvrdil, že o plánech postavit v ruské metropoli mrakodrap se jednalo do ledna 2016, přestože byly ve hře až do června. V té době byl už Trump oficiálním kandidátem republikánů na prezidentský úřad. Oba tresty vězení se nesčítají, Cohen je bude vykonávat souběžně.

Cohen je klíčovou postavou pro práci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který se zabývá vazbami Trumpovy prezidentské kampaně na Rusko.