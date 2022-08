Únosce psů zpěvačky Lady Gaga dostal u soudu čtyřletý trest

Muž, který se loni podílel na únosu psů americké zpěvačky Lady Gaga, dostal ve středu u soudu v Los Angeles čtyřletý trest. Stalo se tak poté, co se 20letý Jaylin Keyshawn White přiznal ke krádeži francouzských buldočků. Je jedním z trojice mladíků, která byla obviněna z únosu zvířat a postřelení muže, který je venčil. O verdiktu ve čtvrtek informovala agentura AFP.

Trojice údajných pachatelů podle prokuratury při akci z loňského února jezdila po Los Angeles a hledala drahé psy, které by mohla ukrást. Záběry z bezpečnostních kamer podle policie ukazují, že když skupina narazila na psy Lady Gaga, dva podezřelí vystoupili z auta poblíž muže venčícího tři buldočky, jeden z nich jej střelil do hrudi, načež pachatelé sebrali dva ze tří psů a odjeli. Ryan Fischer, který psy venčil, byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice. Podle jeho výpovědi u soudu má dodnes bolesti a psychické obtíže.

Lady Gaga za navrácení svých dvou psů nabídla nálezné půl milionu dolarů (téměř 10,8 milionu korun). Psy přivedla a o peníze se přihlásila žena, kterou později vyšetřování spojilo se strůjci psího únosu. Skupina si chtěla odcizením mazlíčků slavné zpěvačky vydělat.

Policie v souvislosti s incidentem zatkla pět lidí, tři z nich prokuratura považuje za pachatele únosu. Je mezi nimi i 19letý James Howard Jackson, který je podezřelý z postřelení Fischera, ovšem letos v dubnu byl omylem kvůli procesní chybě propuštěn z vězení.

Po téměř pěti měsících se jej úřadům ve středu podařilo opět zadržet, informovala ve čtvrtek agentura AP. Jackson si už předtím vyslechl obvinění z vícero trestných činů, včetně pokusu o vraždu, a u soudu vinu odmítl.