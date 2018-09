USA se připravují na hurikán. Probíhá masivní evakuace

Americké úřady nařídily kvůli hurikánu Florence, který se blíží k východnímu pobřeží USA, evakuaci 1,7 milionu obyvatel Severní a Jižní Karoliny a Virginie, napsal zpravodajský server BBC. Bouře nyní podle Národního střediska pro hurikány (NHC) zeslábla ze třetího na druhý stupeň na Saffirově-Simpsonově stupnici, která rozeznává pět kategorií hurikánů. NHC přesto varuje, že se jedná o výjimečně nebezpečnou bouři, která může ohrozit lidské životy.

Stav pohotovosti byl vyhlášen ve státech Severní a Jižní Karolína, Georgie, Virginie, Maryland a Washington DC. Čtyři dálnice v Jižní Karolíně byly přeměněny na jednosměrné, aby se urychlila evakuace. Zatímco ze severokarolínských věznic byly evakuovány stovky trestanců, v Jižní Karolíně zůstane v celách téměř tisíc vězňů. Farmy v Severní Karolině přesouvají dobytek do bezpečí.

Hurikán by mohl podle analytické společnosti CoreLogic způsobit škodu až 170 miliard dolarů (3,7 bilionu korun) a poškodit 759 tisíc domácností a firem. Národní meteorologická služba (NWS) uvedla, že v oblastech, kde platí výstraha hurikánu žije 5,25 milionu lidí, a v místech, kde byla vyhlášena výstraha tropické bouře přebývá 4,9 milionu lidí.

Florence se přežene přes region se šesti jadernými elektrárnami, skládkami průmyslového odpadu, uhelnými doly a farmami, které skladují odpadní látky ve velkých lagunách. Podle druhé největší americké elektrárenské společnosti Duke Energy může hurikán připravit o dodávky elektřiny až tři čtvrtiny ze čtyř milionů zákazníků společnosti v Severní a Jižní Karolině a výpadek elektřiny může trvat i týdny.

Hurikán Florence se nyní nachází zhruba 455 kilometrů jihovýchodně od města Wilmington na pobřeží Severní Karoliny a pohybuje se severozápadním směrem rychlostí 28 kilometrů za hodinu. Pevninu podle meteorologů zasáhne ve čtvrtek a v pátek. Rychlost větru v centru hurikánu se pohybuje kolem 175 kilometrů v hodině.

