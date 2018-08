Útočník zastřelil dvě osoby. Pak si sám prohnal kulku hlavou

Nedělní střelba v Jacksonville na Floridě si vyžádala dohromady tři mrtvé, včetně střelce. Informovala o tom v noci na pondělí místní policie. Střelcem byl patrně 24letý muž z města Baltimore ve státě Maryland na východě USA. Motiv jeho činu je nadále nejasný, další podezřelí nejsou.

Šerif města Jacksonville Mike Williams na tiskové konferenci v neděli večer rovněž uvedl, že dalších devět lidí bylo postřeleno a dvě osoby utrpěly zranění při útěku před střelbou. Všech 11 zraněných bylo hospitalizováno; stav postřelených je stabilizovaný.

Podle Williamse se podezřelý David Katz sám zastřelil. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledala jeho domov. Katz údajně svůj čin spáchal jednou ruční střelnou zbraní.

Předchozí informace médií hovořily o tom, že střelecký útok při videoherním turnaji si vyžádal nejméně čtyři mrtvé a sedm zraněných.

Vítěz loňského mistrovství

Policie už dříve informovala, že muž útočil sám a že jde o bělocha. Incident se podle médií stal v místním nákupním a zábavním centru, které bylo dějištěm soutěže ve videohře amerického fotbalu. Williams potvrdil, že Katz byl v Jacksonville, zhruba 1000 kilometrů od domova, kvůli turnaji Madden NFL 19. Podle pořadatelské společnosti EA Sports je David Katz vítězem mistrovství z minulého roku.

Florida se stala už 14. února dějištěm krveprolití se 17 mrtvými. Na střední škole v Parklandu tehdy 19letý mladík zastřelil 14 mladistvých a tři dospělé. Po činu se v celých Spojených státech konaly demonstrace a prezident Donald Trump slíbil zpřísnění zákonů o držení zbraní. Později ale od záměru ustoupil, za což byl ostře kritizován.

