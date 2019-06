Útok vs. zdrženlivost. Jak měl Trump reagovat na íránský útok?

Bílý dům se podle amerických médií ocitl na křižovatce, kdy váhá mezi okázalou demonstrací síly a slibem vyhnout se ozbrojeným konfliktům. Prezident Donald Trump zatím volí zdrženlivost, ale s rostoucí agresivitou Teheránu nemusí být takové stanovisko konečné, píší komentátoři.

Trump ve čtvrtek při setkání s kanadským premiérem Justinem Trudeauem řekl, že americký dron mohl být tento týden v Ománském zálivu sestřelen bez vědomí íránského vedení. Právě tento incident je v pozadí nejnovějšího napětí. "Netvrdím, že chybu udělala země. Mluvím o někom, kdo je podřízen velení této země a udělal chybu," řekl Trump. Nechce se mu prý věřit, že sestřelení bylo záměrné.

Podle serveru Politico ignoroval Trump výzvy Pentagonu a některých republikánských poslanců, aby proti Teheránu tvrdě zasáhl. Místo toho se rozhodl dostát svému slibu z volební kampaně v roce 2016, kdy se zavázal, že se vyhne "zbytečným válkám" na Blízkém východě.

Své rozhodnutí údajně Trump konzultoval se svými přáteli včetně moderátorů televize Fox News. Řekl jim prý, že na vojenskou odpověď tlačí bezpečnostní poradce John Bolton. "John miluje války," stěžoval si prezident a dodal, že válka s Íránem by mohla jeho prezidentský mandát zničit.

Opoziční demokraté reagovali s rozhořčením na zprávy o měnící se Trumpově strategii vůči Íránu. "Dává přednost eskalaci před diplomacií aniž by věděl, jak se dostat z kolotoče, který roztočil," napsal na twitteru senátor Chris Murphy. "Přesně se ukázalo, proč politika není hra. Prezidenty by měl šlechtit intelekt a soudnost, k nynější situaci nikdy nemělo dojít," konstatoval bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy Ben Rhodes.

