V USA kvůli koronaviru sílí volání po korespondenčním hlasování

Ve Spojených státech roste kvůli koronaviru obava o osud listopadových prezidentských voleb. V řadě států se lidé nesmějí shromažďovat nebo vůbec vycházet ven a hladký průběh hlasování by tak spolehlivě zajistilo zřejmě jen korespondenční hlasování. Jeho zavedení v celé zemi v tak krátkém čase je však značně obtížný úkol, napsal list The Washington Post.

Termín voleb stanoví zákon z roku 1948, podle nějž se hlasování musí uskutečnit "v úterý po prvním listopadovém pondělí, a to každé čtyři roky". Odložit volby tak nemohou ani jedntlivé americké státy, ani prezident, učinit by tak mohl zřejmě jen Kongres. Pokud by však guvernéři států zakázali lidem opouštět domovy a zároveň jim neumožnili hlasovat poštou, volby by se na mnoha místech v podstatě neuskutečnily.

Aktivisté a politologové proto v posledních dnech naléhají na federální vládu, aby všem státům odborně i finančně pomohla zavést korespondenční hlasování; konání zřejmě nejsledovanějších voleb na celém světě by tak nebylo ohroženo.

Již tento týden se při primárních volbách ukázalo, jaký dokáže pandemie způsobit zmatek. Ohio zrušilo výběr prezidentských kandidátů jen hodiny před jeho plánovaným začátkem, na Floridě nedorazilo do volebních místností kvůli obavám několik stovek členů volebních komisí a v Illinois se některé volební místnosti vůbec neotevřely. Indiana se přitom v pátek připojila k dalším šesti státům, které hlasování v nominačních soubojích uchazečů o stranickou kandidaturu odložily.

Jen pět amerických států je nyní připraveno pořádat volby, v nichž by velká většina všech voličů zasílala své hlasy poštou. Těm přitom trvalo roky, než tuto variantu zavedly, získaly prostředky na distribuci a strojové počítání lístků a naučily svoje občany, jak podobné hlasování funguje. V řadě jiných států by bylo třeba změnit místní zákony, jež hlasování různě omezují nebo podmiňují.

Skupiny hájící občanská práva vidí další problém v tom, že by mnohé voliče mohl narychlo zavedený nový systém od volení odradit úplně. Americká unie občanských práv (ACLU) se přitom domnívá, že by se to dotklo především lidí s nízkým příjmem. Politický konzultant Morgan Jackson poznamenal, že je potřeba brát v potaz také specifickou historickou zkušenost etnických menšin. "Mluvíme zde o lidech, jimž bylo hlasování roky odpíráno už od doby Jima Crowa," řekl Jackson s odvoláním na segregační zákony, které byly na federální úrovni zrušeny až v polovině 60. let minulého století. "Říkat jim teď, že nemohou volit osobně a musí něco zasílat poštou - to je velký krok," dodal.

Senátoři Ron Wyden a Amy Klobucharová již předložili návrh zákona, který by nařizoval státům nabídnout občanům možnost korespondenčního hlasování a zároveň by na zavedení úprav poskytl stovky miliony dolarů. Republikáni však zatím nenaznačili, že by návrh podporovali.

"Volby by neměly být složité," prohlásila Judd Choateová, předsedkyně volební komise ve státě Colorado, které patří mezi nejpokročilejší státy pokud jde o distanční hlasování. "Mělo by to být snadné a my máme možnosti to snadným učinit. Pokud by byl jediný dobrý výsledek této hrozné události v našich životech to, že lidem ulehčíme hlasování, tak jsme udělali alespoň jednu dobrou věc," dodala.