V USA nadále roste mateřská úmrtnost, je nejvyšší za posledních 50 let

Ve Spojených státech vzrostla meziročně mateřská úmrtnost o 18 procent a dostala se na nejvyšší úroveň za posledních 50 let. Vyplývá to ze středečních dat Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), která mimo jiné ukazují, že černoškám hrozí v těhotenství, při porodu a v šestinedělí třikrát větší riziko úmrtí než ženám světlé pleti. Podle expertů stojí do určité míry za nárůstem úmrtnosti pandemie covidu-19.

V USA loni zemřelo v souvislosti s těhotenstvím nebo porodem 861 žen, míra mateřské úmrtnosti tak vychází na 23,8 případu na 100 tisíc žen. Tento údaj přitom rychle stoupá již dva roky po sobě, je například o 37 procent vyšší než v roce 2018.

Spojené státy v tomto ohledu výrazně zaostávají za ostatními vyspělými zeměmi. V České republice se mateřská úmrtnost dlouhodobě pohybuje kolem tří případů na 100 tisíc žen.

K nárůstu z posledních dvou let podle Donnay Hoyertové, která se na zprávě CDC podílela, přispěla pandemie covidu-19. Nemoc podle ní však není zmíněna u 88 procent všech případů úmrtí, a je tak přímo zodpovědná jen za část nárůstu úmrtnosti.

CDC nicméně vydala loni studii, podle níž těhotné ženy umíraly po nákaze koronavirem ve větší míře než jiné ženy v reprodukčním věku. Během koronavirových uzávěr se rovněž přesouvala nebo rušila řada předporodních kontrol a někde se i dočasně omezovaly služby nemocnic. V roce 2020 rovněž v USA vzrostl o 20 procent počet domácích porodů.

Mateřská úmrtnost začala ve světě klesat během 20. století, a to zejména ve vyspělých státech díky pokrokům ve zdravotní péči. V USA se nicméně tento trend po přelomu tisíciletí na rozdíl od většiny dalších vyspělých zemí obrátil. Spojené státy měly podobnou míru mateřské úmrtnosti jako loni naposledy v roce 1968.

Údaje u USA přitom ukazují značnou nerovnost u žen různého etnického původu. Nejvyšší nárůst úmrtnosti mezi lety 2019 a 2020 nastal u hispánských žen, a to o 44 procent. U černošek byl růst 26 procent a u bělošek sedm procent. Největší nepoměr panuje mezi ženami tmavé a světlé pleti. U černošek registrovalo loni CDC mateřskou úmrtnost v míře 55,3 případu na 100 tisíc žen, u bělošek to bylo 19,1 na 100 tisíc.

"Už mnohokrát bylo prokázáno, že se černošským ženám (v USA) nedostává stejné úrovně zdravotní péče," řekla agentuře AFP lékařka a expertka na nerovnosti ve zdravotnictví Ebony Hiltonová.