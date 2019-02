Vatikán je ochotný sehrát ve Venezuele úlohu zprostředkovatele, pokud o to požádají obě strany. Nejprve však musejí být podniknuty předběžné kroky k jejich sblížení. Podle agentury Reuters to řekl papež František v letadle při návratu z návštěvy Spojených arabských emirátů.

Papež rovněž potvrdil, že mu venezuelský prezident Nicolás Maduro zaslal dopis, ale zatím ho nečetl. Maduro o tomto listu informoval v pondělí italskou stanici Sky TG24. Uvedl, že Františka požádal "o pomoc k usnadnění a posílení dialogu".

"Přečtu si tento dopis a uvidím, co se dá udělat. Počáteční podmínkou ale je, že o to požádají obě strany. My jsme ochotní," řekl podle Reuters papež k možnému přímému zprostředkování Vatikánem.

František dodal, že formální zprostředkování by mělo být považováno za poslední krok v diplomacii. Předtím je podle něj třeba, aby Vatikán a další členové mezinárodního společenství podnikli předběžné kroky. Ty budou zahrnovat snahu "přivést strany k sobě blíž, aby mohl dialog začít".

Madurova vláda je obviňována z pronásledování opozice a z porušování lidských práv. Za vinu je jí kladena i hluboká ekonomická a humanitární krize, kterou Venezuela trpí. Kvůli ní ze země uprchly asi tři miliony obyvatel.

Většina států Evropské unie včetně Česka a rovněž USA i další země uznaly opozičního vůdce Juana Guaidóa prozatímní legitimní hlavou Venezuely. Přidaly se k výzvě většiny členů takzvané Limské skupiny, do níž patří například Argentina, Brazílie nebo Kanada, aby ve Venezuele byly rychle uspořádány předčasné prezidentské volby.