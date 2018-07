Ve 112 letech přišel o peníze. Nejstaršímu veteránovi vybílili účet

Nejstaršímu žijícímu válečnému veteránovi v USA někdo ukradl identitu a vybílil bankovní účet. Rodina poškozeného neví, jak se mohl zloděj k údajům veterána dostat. Ačkoliv přesnou částku zůstatku na účtu neuvedla, šlo prý o nemalé peníze. Informoval o tom server CNN.

Richard Overton je podle údajů Gerontology Research Group ve svých 112 letech nejstarším veteránem na půdě USA. Do služby se poprvé přihlásil jako dobrovolník v roce 1942. Následně se stal členem letecké inženýrské jednotky, která operovala v Pacifiku.

Za své dlouholeté služby zemi byl obyvatel texaského Austinu v roce 2013 oceněn tehdejším prezidentem Barackem Obamou během Dne válečných veteránů na arlingtonském národním hřbitově.

Nyní ho a jeho rodinu však potkala nešťastná událost. Ve čtvrtek šla sestřenice Overtona vložit na jeho bankovní účet peníze, přičemž zjistila, že účet je prázdný. "Podívala jsem se na to a nevěřila jsem. Co to sakra má znamenat?" svěřila se pro CNN s šokujícím odhalením Volma Overtonová mladší.

Jak později zjistili, v posledních měsících bylo z účtu postupně odebráno několik spořících dluhopisů, až na něm nezůstalo vůbec nic. "Je to šok. Bolí to strašně moc," dodala Overtonová. Rodina výši ukradené částky nezveřejnila, dodala jen, že šlo o "značné množství".

Rodinní členové si rovněž nedokážou představit, kdo mohl 112letého veterána okrást. "Nevím, jak mohl dotyčný získat jeho číslo sociálního pojištění a číslo bankovního účtu, ale očividně tyhle údaje má. Bylo by to strašlivé, kdybychom se dozvěděli, že ho zneužil někdo, kdo mu je blízký," svěřila se sestřenice Overotna.

Před dvěma lety vybrala jeho rodina prostřednictvím crowdfundingového serveru GoFundMe přes 330 tisíc dolarů (zhruba 7,4 milionu korun), aby mohla zaplatit jeho nákladnou každodenní domácí péči. Ta si vyžádá až 15 tisíc dolarů (335 tisíc korun) měsíčně. Vybrané peníze z této stránky jsou na jiném účtu, jenž napaden nebyl.

Celý případ ukradení osobních údajů a vybílení bankovního účtu Overtona už řeší policie.