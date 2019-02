Venezuela má přislíbeno sto milionů dolarů. Jak je ale získá?

Sto milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) na léky a potraviny přislíbili účastníci mezinárodní konference o humanitární pomoci Venezuele, kterou svolala venezuelská opozice do Washingtonu. Zatím ale není jasné, jak se západní humanitární pomoc do jihoamerické země dostane. Tamní prezident Nicolás Maduro ji totiž odmítá s tím, že jde o americkou intervenci a že v zemi žádná humanitární krize není.

Přesto ve středu venezuelský ministr zdravotnictví Carlos Alvarado oznámil, že Madurova vláda přijala 933 tun léků a zdravotnického materiálu z Kuby a Číny. "V této chvíli už je tady 64 kontejnerů s různými léky a zdravotnickým materiálem," řekl ministr ve státní televizi VTV. Ještě minulý týden přitom Maduro tvrdil, že Venezuelané humanitární pomoc nepotřebují, že nejsou žebráci a že vše, co potřebují, si můžou vyrobit sami.

Venezuela se s nedostatkem potravin a léků potýká už několik let, v zemi kolabuje hospodářství, za což je podle mnohých zodpovědná autoritářská Madurova vláda a její řízená socialistická politika.

Už na jaře 2016 přijal venezuelský parlament zákon o řešení humanitární krize. Maduro ho ale tehdy napadl u nejvyššího soudu s tím, že zákon "uzurpuje kompetence" vlády v zahraniční politice. Soud, do něhož Madurovi socialisté jmenovali své příznivce těsně před koncem funkčního období jimi ovládaného parlamentu, v červnu 2016 zákon o humanitární krizi označil za neústavní.

Hrozí statisíce úmrtí

Minulý měsíc se ve Venezuele vyhrotila i ústavní krize, když parlament neuznal nový prezidentský mandát Madura kvůli neregulérním volbám a šéf parlamentu Juan Guaidó složil během protimadurovských demonstrací přísahu jako prozatímní prezident. Za dočasnou hlavu státu, jejímž cílem je uspořádat svobodné volby, uznala poté Guaidóa padesátka zemí, včetně USA i téměř celé EU.

Apelem na otevření humanitárního koridoru se opozice snaží také vyvinout tlak na armádu, která je ve Venezuele klíčová pro změnu režimu. Guaidó vyzval vojáky, aby pomohli zachránit venezuelský lid, podle něj hrozí bez humanitární pomoci smrt asi 300 tisíc lidí. Parlament také minulý měsíc schválil zákon o amnestii pro vojáky a státní úředníky, kteří pomohou obnovit demokracii.

Klíčový datem je nyní 23. únor, na kdy Guaidó svolal demonstrace pod heslem umožnit vstup humanitární pomoci do země. "Počítáme se všemi 23. února, nebojte se, uděláme, co bude nutné, humanitární pomoc do země dostaneme," zopakoval Guaidó.

Dodávky léků a potravin z USA a dalších zemí jsou už několik dní soustředěny u hranic v kolumbijské Cúcutě, dalším místem bude příhraniční obec v brazilském státě Roraima. Ve středu oznámil nizozemský ministr zahraničí Stef Blok, že pro humanitární pomoc poskytne jeho země ostrov Curacao, který leží v Karibiku asi 65 kilometrů od pobřeží Venezuely.