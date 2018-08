Vítězství demokratů může skončit násilnou změnou, varuje Trump

Americký prezident Donald Trump na setkání s evangelickými předáky v Bílém domě varoval, že vítězství demokratů v nadcházejících parlamentních volbách může skončit násilnou změnou jeho dosavadní politiky. Dodal také, že listopadové hlasování je referendem o svobodě slova a vyznání, napsal ve středu portál BBC.

Trump pro evangelické činitele uspořádal v pondělí večeři. Setkání bylo neveřejné, do médií ale unikla zvuková nahrávka prezidentova projevu. V něm žádal křesťanské konzervativní uskupení o pomoc a tvrdil, že je jen jedny volby dělí od ztráty všeho.

"Není to o tom, kdo má koho rád. V sázce je, že oni svrhnou vše, co jsme dosud udělali, a udělají to rychle a násilně. A násilně. Je tady násilí. Když se podíváte na Antifu, tak jsou to násilníci," řekl Trump. Antifa je antifašistické a krajně levicové hnutí, které prezident v minulosti kritizoval.

Listopadové parlamentní volby v USA jsou považovány za test prezidentovy popularity. Demokraté se snaží využít Trumpovy neoblíbenosti k ovládnutí alespoň jedné ze dvou komor Kongresu USA. Pokud by se jim to podařilo, zkomplikovali by tím Trumpovi zbývající dva roky jeho funkčního období.