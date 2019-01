Vyjednávač KLDR míří do USA. Chce domluvit summit lídrů

Vysoce postavený severokorejský vyjednávač míří do USA jednat o možném druhém setkání prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Bývalý šéf severokorejské tajné služby Kim Jong-čchol přicestoval do Pekingu, odkud má pokračovat do Washingtonu, uvádějí světové agentury.

V pátek se Kim Jong-čchol zřejmě setká s ministrem zahraničí USA Mikem Pompeem, s nímž už dříve jednal o jaderném programu KLDR. Vyloučeno ale není ani krátké přijetí u prezidenta Trumpa. Obsahem jednání má být připravovaný druhý summit Kima s Trumpem, především datum a místo jeho konání.

Zastavení Kim Jong-čchola v Číně ukazuje na to, že Severokorejci před jednáním s USA nejprve konzultují v Pekingu. Čína je hlavním diplomatickým spojencem KLDR. Podporu čínského vedení pro plánovaný druhý summit s Trumpem již v Pekingu počátkem ledna vyjednal sám severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Druhá vrcholná schůzka by se mohla konat na jaře ve Vietnamu, píše list The Washington Post s odkazem na své diplomatické zdroje. Na historickém summitu loni v červnu vyjádřil Kim připravenost k denuklearizaci KLDR, žádná konkrétní opatření či kroky ale dohodnuty nebyly.

Severní Korea zůstává izolovaná a má zájem o uvolnění mezinárodních sankcí, které od USA žádá výměnou za denuklearizaci. Podle agentury DPA chce ale prezident Trump vytrvat ve své politice maximálního tlaku na KLDR. Ta se podle USA musí nejprve zcela vzdát jaderných zbraní a umožnit kontrolu mezinárodním inspektorům, než budou moci být zrušeny sankce.