Výpadky elektřiny vrátily Venezuelu do středověku

Obyvatelé Venezuely, která se v posledních týdnech potýká s rozsáhlými výpadky elektrické energie kvůli dlouhodobě zanedbané energetické infrastruktuře, se vrátili ke středověkým metodám, aby přežili. Informoval o tom tento týden server swissinfo.ch.

Venezuelané kvůli opakovaným výpadkům elektřiny nikdy nevědí, kdy přestane fungovat lednička, kdy se jejich město ponoří do tmy či kdy budou muset jít do práce pěšky. Někteří se proto naučili vyrábět olejové lampy nebo nasolují maso, aby déle vydrželo.

"Uchovat některé potraviny, aby se nezkazily, je opravdu výzva, mnohem složitější ale je vůbec nějaké sehnat," popsala situaci ve Venezuele jedenašedesátiletá Coral Muňozová.

Při výpadcích proudu se obchody zavírají. Nefungují ani dodávky vody, proto například někteří využívají rozbitá potrubí na ulici, odkud vodu čerpají do kanystrů a pak ji doma převařují. Obyvatelé Caracasu chodí pro vodu i do horského potoka za městem, odkud nosí vodu v kanystrech, nebo se tam chodí koupat.

Ti, co mají dost peněz, se chodí koupat do hotelů, které mají vlastní generátory elektřiny, a kupují balenou vodu, jejíž cena ovšem stoupá. "My jsme si zvykli se nekoupat," popsal období výpadků třicetiletý Pedro z Caracasu.

Při výpadcích elektřiny nefungují ve Venezuele ani komunikační sítě, podle nevládní organizace Netblocks při výpadku elektřiny začátkem března nefungovaly komunikační sítě v 85 procentech země. Při dalším výpadku z tohoto týdne například obyvatelé Caracasu zaplnili dálnici za městem, když hledali signál, aby se spojili se svými blízkými.

"Vrátili jsme se do středověku, vyrábíme lampy na olej či benzin, co je zkrátka zrovna k sehnání," popsala situaci třicetiletá Lizbeth Morinová.

Venezuelská vláda prezidenta Nicoláse Madura označuje výpadky elektřiny za "teroristické útoky" a snahu USA a opozice ji svrhnout. Podle opozice a mnohých expertů je na vině hospodářská politika socialistické vlády, která dlouhodobě zanedbávala energetickou infrastrukturu a miliony ze státního rozpočtu na její obnovu zpronevěřila.