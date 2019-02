Záblesk, stopy kouře a hlasitý výbuch. Na Kubu spadl zřejmě metorit

Oblohu nad turistickým městečkem Viñales na západě Kuby v pátek rozjasnil prudký záblesk následovaný kouřovou stopou a místní obyvatelé slyšeli hlasitou explozi. Kubánské ministerstvo pro vědu a životní prostředí následně uvedlo, že oblast zasáhl pád meteoritu, informovala agentura AP.

"Šli jsme z centra a viděli jsme, jak oblohu přetnula ohnivá koule," řekl španělský turista Jesús Nicolas. "Určitě to byl meteorit, a to hodně velký," dodal. Kouřovou stopu na obloze nad Viñales ukazují videa na sociální síti Twitter.

Podle kubánského ministerstva způsobil tyto jevy pád meteoritu. Web AccuWeather uvedl, že nad západem Kuby zřejmě těleso explodovalo, přičemž jeho fragmenty dopadly na různých místech provincie Pinar del Río. Fotografie zveřejněné na internetu ukazují malé černé kameny s tmavě červenými žilami uvnitř.

Podle AccuWeather výbuch ve Viñales rozbíjel okna a způsobil i další škody, nikdo však nebyl zraněn. Zda byla exploze spojena s pádem meteoritu, ještě nebylo potvrzeno a vláda celou záležitost dál vyšetřuje.

Smoke trail after the big meteor in the skies over Florida Keys and Cuba yesterday, Feb 1. Note the big sonic boom (from the meteor) 45 seconds into the video!



