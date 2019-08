Záchrana klimatu? Choďte na "velkou" jednou za dva dny, radí brazislký prezident

Brazilský prezident Jair Bolsonaro, známý kontroverzními názory na klimatické změny, představil neotřelé řešení na záchranu životního prostředí: vykonávat velkou potřebu jen jednou za dva dny. Hlava státu tím odpověděla na otázku novináře, zda je možné nasytit neustále rostoucí světovou populaci a zároveň neublížit životnímu prostředí, napsala agentura AFP.

"Postačí jen méně jíst. Vykládáte tu o znečištění životního prostředí. Stačí chodit na velkou jednou za dva dny, to bude pro celý svět lepší," ironicky odvětil prezident, který se netají tím, že považuje za důležitější rozvoj ekonomiky než ochranu životního prostředí. Opakovaně též uvedl, že zvažuje odstoupení své země od pařížské klimatické dohody.

Pro krajně pravicového Bolsonara je to jen další z řady kontroverzních komentářů. V červenci označil za nepravdivé údaje o odlesňování amazonského pralesa. V Brazílii podle něj panuje "ekologická psychóza". "Pokud by byla skutečná ta devastace, z níž nás obviňují, tak už by z amazonského deštného pralesa byla poušť," řekl prezident novinářům. Kvůli sporům skončil ve funkci šéf ústavu, jenž data o odlesňování vydal.

Prezident je známý také svými slovními výpady vůči homosexuálům. V minulosti se například označil za "hrdého homofoba" nebo řekl, že by byl radši, aby byl jeho syn mrtvý, než aby byl homosexuál.