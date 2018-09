Zesnulého McCaina nahradí dlouholetý stranický kolega Jon Kyl

Zesnulého amerického senátora Johna McCaina nahradí v senátní lavici jeho dlouholetý republikánský kolega Jon Kyl. Oznámil to arizonský guvernér Doug Ducey, který naznačil, že jeho rychlé rozhodnutí souvisí se senátním schvalováním kandidáta do nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha. Kylovo jmenování vrací republikánům většinu 51 křesel ve stočlenné komoře Kongresu.

Ducey o jménu McCainova náhradníka rozhodl deset dní poté, co senátor a někdejší prezidentský kandidát podlehl rakovině mozku. Republikánský guvernér na twitteru uvedl, že Kyl bude připraven hlasovat pro schválení Kavanaughovy nominace.

Šestasedmdesátiletý Kyl byl více než čtvrt století federálním zákonodárcem ve Sněmovně reprezentantů a v Senátu, kde působil společně s McCainem. V letech 2007 až 2013 zastával druhou nejdůležitější pozici v republikánské senátní menšině.

Ke své nové nominaci uvedl, že se ji rozhodl přijmout proto, že má "smysl pro povinnost". Senátorem však nehodlá zůstat dlouho, neboť neměl vůbec v úmyslu vracet se do zákonodárného sboru. Podle Duceye Kyl přislíbil, že bude mandát vykonávat do konce současného volebního období třetiny Senátu, tedy do ledna příštího roku.

Jeho jmenování zvyšuje šance konzervativního soudce Kavanaugha na úspěch při hlasování senátního pléna. To chtějí republikáni stihnout ještě před listopadovými volbami do Kongresu, které mohou změnit poměr sil v Senátu a připravit je o nynější těsnou většinu.