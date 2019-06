Australské úřady odhalily doposud největší zásilku pervitinu.

Australští pohraničníci v přístavu v Melbourne odhalili doposud největší zásilku metamfetaminu (pervitinu). Balíky s drogou vážící téměř 1,6 tuny byly ukryty v reproduktorech na nákladní lodi z thajského Bangkoku. V pátek o tom s odvoláním na australské úřady informuje agentury AP.

Součástí této zásilky bylo také 37 kilogramů heroinu. V pouličním prodeji by takové množství pervitinu mělo hodnotu 1,2 miliardy australských dolarů (19 miliard korun), v případě heroinu by to bylo asi 19 milionů australských dolarů (přes 301 milionů korun), uvedla australská hraniční stráž. Drogy její členové objevili při rentgenové kontrole zboží dovezeného do Austrálie. Policie zatím nikoho v souvislosti se zadržením tohoto kontrabandu nezatkla.

Austrálie se stále častěji stává cílem mezinárodních drogových kartelů, protože Australané jsou za zakázané drogy ochotni platit poměrně vysoké sumy. Cena pervitinu v Austrálii patří k nejvyšším na světě, uvádí britská BBC. Ilegální omamné látky kromě konopí byly dříve považovány hlavně za problém ve velkých městech, ale pervitin má v současnosti ničivý efekt v regionech a ve venkovských oblastech.

Regionální šéf australské hraniční stráže Craig Palmer řekl, že zadržení této rekordní zásilky bude mít zásadní dopad na distribuci drog ve státu Victoria, jehož je Melbourne hlavním městem. Drogy by jinak "skončily na ulicích Melbourne i na jiných místech". Dodal, že "šlo o největší zásilku pervitinu, s jakou jsme v naší zemi měli doposud co do činění" a ukazuje na "nestoudnost těch, kdo jsou zapojení do této trestné činnosti".

Podle úředních statistik uživatelé drog ve státu Victoria, který je v Austrálii druhým nejlidnatějším, ročně spotřebují více než dvě tuny pervitinu, jenž je zde známý jako "ice" (led).