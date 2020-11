Australským vojákům hrozí propuštění kvůli vraždám v Afghánistánu

Australská armáda uvědomila 13 členů speciálních sil o jejich pravděpodobném propuštění kvůli případu usmrcení 39 afgánských civilistů a zajatců. Existenci věrohodných důkazů toho, že Australané nezákonně zabíjeli v Afghánistánu, minulý týden připustil šéf australských obranných sil Angus Campbell. Vojáci čelí podezření, že byli spolupachatelé nebo svědci vraždění nebo o incidentu podali nepravdivé výpovědi, informuje zpravodajský portál BBC.

Nejde o 19 příslušníků speciálních sil, kterým hrozí trestní stíhání za vraždu. Armáda upřesnila, že 13 vojáků bude mít dva týdny, aby na upozornění reagovalo, a zatím nikdo z nich nebyl propuštěn.

Australská armáda před čtyřmi lety zahájila vyšetřování postupu svých vojáků v Afghánistánu z let 2005 až 2016 poté, co se v médiích objevila obvinění ze zabíjení neozbrojených afghánských mužů a dětí. Zpráva z vyšetřování ukázala, že 25 příslušníků speciálních jednotek se ve 23 různých případech přímo či nepřímo podílelo na usmrcení vězňů, zemědělců nebo jiných civilistů. S dalšími dvěma lidmi krutě zacházeli. Vraždění začalo v roce 2009 a nejvíce incidentů pochází z let 2012 a 2013.

Nešlo o bojové situace

Australský premiér Scott Morrison i Campbell se za jednání Australanů omluvili. Premiér oznámil, že informacemi, které přinesla nová zpráva, se bude zabývat speciální vyšetřovatel. Afghánistán označil vraždění za nepřijatelné, ale zprávu z minulého týdne ocenil jako krok vpřed. Podle policie by však vyšetřování mohlo trvat roky.

Většinu Afghánců australští vojáci připravili o život v zajetí, kdy byli tito lidé chráněni na základě mezinárodního práva, podotkla dříve agentura Reuters. Nešlo o situace, které by se daly označit za bojové.

Austrálie je blízkým spojencem USA a v Afghánistánu její vojáci působí od roku 2002. V zemi se vystřídalo 39.000 příslušníků australské armády, přes 40 jich padlo. Nyní má Austrálie v Afghánistánu podle BBC přibližně 400 vojáků.