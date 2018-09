Blíží se olympiáda. Pastevci a zdravotníci nazouvají lyžáky

Venku bylo počasí příznivé ke koupání. Ale v jednom hangáru na předměstí Pekingu se bývalí pastevci trénovali v alpském lyžování. Jde o přeškolování v rámci příprav na zimní olympijské hry v roce 2022. Pro Langa Engeho a jeho skupinu dvaceti pěti chovatelů stád a rolníků není času nazbyt. Jestliže se pouštějí do lyžování, pak je to v naději, že tak najdou novou práci, píše agentura AFP.

Mnoho pastevců z pekingského venkovského okresu Jen-čching úřady upozorňovaly, že už nemohou pást stáda v horách, protože tamní louky jsou vypaseny. "Prakticky všichni chovatelé z naší obce prodali dobytek," říká devětadvacetiletý Lang, který sám prodal tři sta kusů dobytka. Údržba vleků či sněžných děl a lyžařských zařízení... pastevci budou dělat všechno, co pro ně stát uchystá.

Více než tři roky před velkým olympijským kláním nařídil komunistický režim všeobecnou mobilizaci. Doufá, že se tři sta milionů Číňanů pustí před olympijskými hrami do zimních sportů.

Trénování obratů

Bývalí pastevci v hangáru za horkého čínského léta trénují obraty na nakloněném širokém běžícím pásu. Místní úřady jejich přeškolení financují a slibují jim zaměstnání spojené s olympijskými hrami. Lang a jeho přátelé doufají, že když se naučí lyžovat, získají trvalá pracovní místa, která jim umožní živobytí i po roce 2022.

Mezitím již bývalý pastevec získal dočasné zaměstnání u místní policie a řídí dopravu. Jiní se stali taxikáři, dělníky nebo prodavači automobilů. Kromě bývalých pastevců se učí lyžovat i lékaři a zdravotní sestry. Jejich cílem je práce v lyžařském areálu olympijských her, kde by ošetřovali případné zraněné sportovce.

"Není to pro mě snadné. Radši bych měl více času na to, abych se to pořádně naučil," přiznává ošetřovatel z místní nemocnice Ťiang Wej.

Ve srovnání s bývalými pastevci - horaly je zdravotnický personál na umělé dráze méně obratný. E Jin-čchun, jeden z trenérů, je však optimista. "Myslím, že do roku 2022 budou všichni schopni svá nová povolání vykonávat."

Peking bude jediným městem světa, které přivítá jak letní (2008), tak zimní (2022) olympijské hry.

Některé lyžařské disciplíny se budou konat v pekingském okrese Jen-čching, jiné v sousední provincii ležící více než sto padesát kilometrů od čínské metropole. Bude se lyžovat na umělém sněhu, protože region mívá velmi málo čerstvého sněhu.