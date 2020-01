Bude platit status "jedna země, dva systémy" i po roce 2047?

Hongkong by mohl být spravován na základě principu "jedna země, dva systémy" i po roce 2047, kdy vyprší dohoda Británie a Číny z roku 1997 o zvláštním poloautonomním statusu města. Podmínkou však je, aby do té doby zůstalo obyvatelstvo loajální vůči Pekingu. Před místní Legislativní radou to ve čtvrtek prohlásila správkyně Hongkongu Carrie Lamová.

"Pouze pokud budeme trvat na dodržování principu "jedna země, dva systémy", a budeme jej plně a průběžně uplatňovat... pak se domnívám, že budeme v pozici, abychom se dál pohybovali nepřerušovaně a po roce 2047 nenastala žádná změna," řekla Lamová.

Británie předala Hongkong do správy Číny v roce 1997 na základě dohody, podle níž si město na padesát let zachová vlastní zákony, tržní ekonomiku a demokratické instituce západního střihu. Místní obyvatelé nicméně již přes půl roku pořádají masivní protivládní protesty, protože se domnívají, že Peking svobody garantované dohodou postupně omezuje. Mají rovněž obavy o budoucnost města po vypršení stanovené padesátileté lhůty. Demonstranti proto požadují mimo jiné odstoupení Lamové, vyšetření zásahů policie, které v mnohých případech považují za nepřiměřeně násilné, a širší demokratické záruky.

Čtvrteční sdělení Lamové by podle AP mohlo být vykládáno jako snaha správkyně demonstranty uklidnit, a ukončit tak nepokoje, které provincii uvrhly do nejhlubší politické krize od roku 1997. Demonstrace negativně zasáhly hongkongskou ekonomiku a podle nedávné studie mají neblahý účinek také na psychiku místního obyvatelstva. Policie při protestech zatkla již téměř sedm tisíc lidí.