Byli zatčeni tři lidé podezřelí z prozrazení Solejmáního

Irácké úřady zatkly tři zaměstnance mezinárodního letiště v Bagdádu. Jsou podezřelí, že Američanům prozradili informace o pohybu íránského generála Kásema Solejmáního, jehož 3. ledna po příletu ze Sýrie do Bagdádu zabil americký armádní dron.

Americká zpravodajská stanice CNN oznámila, že tři zaměstnanci letiště byli zatčeni ve čtvrtek pozdě večer. Všichni tři zadržení jsou občany Iráku.

Podle původních zpráv se v Iráku prováděly dlouhé výslechy zaměstnanců letiště a podobně se pátralo po zdroji informací o Solejmáním v Damašku.

Vyšetřovatelé mají podezření, že Američané získali zprávy od členů širší skupiny. Agentura Reuters napsala, že Solejmání nastoupil po příletu do Bagdádu spolu se členem velení iráckých proíránských milicí Abú Mahdím Muhandisem do opancéřovaného automobilu a do druhého pak čtyři vojáci, kteří měli zajistit bezpečnost obou mužů. Americký dron zničil oba automobily u letiště.

Vyšetřování vede Fálih Fajjád, který stojí v čele iráckých Lidových mobilizačních sil, což je koalice ozbrojených skupin, z nichž mnohé podporuje Írán a k jejímuž vedení patřil Muhandis. Fajjád se zaměřuje na členy bezpečnostní skupiny bagdádského letiště.

Podobné šetření se koná v Damašku a obě země si podle CNN předávají získané informace.