České svědectví: V dýmu mizí i mrakodrapy, nedá se tu dýchat

Několik měsíců trvající požáry na jihovýchodě Austrálie zcela změnily život v nejlidnatějším městě Sydney. Zatímco dříve tu bylo slunečno v podstatě 365 dní v roce, teď oblohu často zakrývá kouř, který zahaluje celé město. V rozhovoru to řekla Češka Anna Mikešová, jež v Sydney žije už pět let. Podle ní je také všude popel.

"Je doma, je v autě, je v oceánu, když jde člověk plavat, je na zemi," uvedla Mikešová, která bydlí u pláže na severním předměstí Sydney. Požáry sice hoří na jih od města, i tady jsou ale znát. "Když z jihu fouká vítr, přináší nad město kouř. Pak je centrum zdálky v podstatě neviditelné - mrakodrapy a výškové budovy zmizí a vypadá to, že je všude dým," dodala Mikešová.

V Austrálii je teď přitom léto, ale podle ní to tak vůbec nevypadá. V centru města se navíc hůře dýchá. Na předměstí, kde Češka žije, je situace lepší. Problémy s dýcháním zaznamenala jenom během několika dní.

Katastrofální požáry zuří v Austrálii od loňského září. Dosud mají na svědomí 26 lidských životů a obrovské škody na majetku a přírodě. "Starší ročníky říkají, že takové horko a sucho nepamatují," řekla Mikešová. Podle ní tentokrát požáry, které jsou v zemi obvyklé, začaly o několik měsíců dříve. "Trvají už pátý měsíc, běžně přitom začínají až s příchodem léta, tedy v lednu a únoru," uvedla Češka. To nejhorší tak podle ní teprve přijde.

S obavami na následující dny pohlížejí i australské úřady. V pátek se po několika mírnějších dnech mají vrátit do států Viktorie a Nový Jižní Wales vedra a s nimi i větší riziko šíření ohně. Obyvatelé postižených oblastí by měli zvážit evakuaci. Nouzová opatření jsou ale podle Mikešové znát i daleko od požárů. V zemi, kde lidé rádi grilují venku, se teď vůbec nesmějí zapalovat ohně. Na minimum je také omezené využívání vody. "Normálně se tu venkovní prostory restaurací a kaváren čistí hadicí s vodou každý den, teď je to zakázané," řekla Mikešová.

Ve státě Nový Jižní Wales v současnosti hoří 130 požárů, z nichž padesátka není pod kontrolou, a ve státě Viktorie dalších 40. Podle agentury Reuters plameny sežehly již dva tisíce domů a více než 10,3 milionu hektarů porostu.