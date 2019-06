Čína schvaluje rozhodnutí Hongkongu o vydávacím zákonu

Čína považuje otázky týkající se Hongkongu za vnitřní záležitost, do níž nesmí zasahovat žádná země, organizace ani jednotlivec. V reakci na sobotní rozhodnutí správkyně Hongkongu Carrie Lamové pozastavit schvalovací proces zákona o vydávání osob podezřelých z trestné činnosti to prohlásil mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Agentura Nová Čína napsala, že centrální vláda v Pekingu vyjádřila podporu, respekt a porozumění v souvislosti s rozhodnutím Hongkongu. Americký konzulát v Hongkongu krok Lamové uvítal stejně jako Británie.

V Hongkongu se proti zákonu konaly v minulých dnech masové protesty a Lamová v sobotu oznámila, že schvalovací proces pozastavuje bez časového omezení. Parlament měl o zákonu hlasovat ve čtvrtek. V sobotu správkyně řekla, že nepočítá, že by se norma mohla do parlamentu vrátit k jednání do konce roku. Zákon má umožnit vydávání osob podezřelých z trestné činnosti do zemí, s nimiž Hongkong nemá ještě vydávací smlouvy. Patří k nim pevninská Čína, Tchaj-wan nebo Macao.

Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že věci týkající se Hongkongu jsou vnitřní záležitostí Číny, do níž se nikdo zvenčí nemá právo vměšovat. Dále v prohlášení stojí, že Čína je "neochvějně odhodlána" zajistit svou suverenitu a bezpečnost a Hongkongu blahobyt a stabilitu.

Hongkong byl do roku 1997 britskou kolonií. Po předání Číně je spravován podle principu jedna země, dva systémy, což Hongkongu garantuje určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomického systému.

Mluvčí amerického konzulátu v Hongkongu uvítal Lamové rozhodnutí. Zároveň vyzval, aby hongkongská správa v procesu úprav zákona o vydání osob brala ohled na názory místní i zahraniční komunity, a to zejména, pokud se věc týká pevninské Číny.

Británie ocenila, že hongkongská vláda naslouchá lidem, kteří chrání lidská práva.