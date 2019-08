Demonstranti pokračují v protestech. Obsadili letiště

Demonstranti v Hongkongu pokračovali v protivládních protestech po celém městě, včetně mezinárodního letiště. Už v pátek se na letišti na pokojné demonstraci shromáždilo asi 1000 protestujících, žádný z protestů však leteckou dopravu nenarušil, uvedla agentura Reuters. Stovky aktivistů zamířily do příletové haly, někteří seděli na zemi a vytvářeli transparenty na demonstraci, jiní jenom zdravili cestující.

Další dva protesty se odehrály ráno místního času. Menší skupiny starších obyvatel Hongkongu a jejich rodin se zúčastnily pochodu nedaleko obchodní čtvrti. Oba protesty byly pokojné. Asi 1000 demonstrantů se pak shromáždilo ve čtvrti Tai Po na severu města. Jedna z protestujících, asi 60letá žena, uvedla, že se rozhodla pochodu zúčastnit na protest proti násilí, které policie používá proti demonstrantům.

Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek na větší demokratičnost politického systému a na odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu turistů z pevninské Číny do Hongkongu.